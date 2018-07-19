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Бегаим Усенова: Президент был открыт, он слушал, записывал

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- Виктория Григоренко
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Такая работа в сотрудничестве президента с гражданским обществом может стать очень эффективной. Об этом в соцсетях написала представитель "Медиа Полиси" Бегаим Усенова.

По ее словам, встреча в таком формате - это замечательный месседж для всего госаппарата, чтобы они работали также, в тесной связи с народом.

"Я не была на других подобных встречах, и считаю, что сравнивать надо не с другими президентами, а с ним самим. Он только начал свой путь, и мы должны сравнивать Жээнбекова с самим Жээнбековым. Глава КР на исходной, базовой позиции. Первый год президентства. Он открыт, он слушал, он записывал. Однако, на мой взгляд, намного сложнее оставаться таким через год, через два, и самое сложное - в конце правления.

Поэтому сравнивать президента и его открытость к гражданскому обществу, к СМИ, надо с ним же самим, спустя время", - отметила Усенова.

Она добавила, что очень важно и обществу отслеживать, как исполняются все обещания Жээнбекова, его желание влиять на ту или иную ситуацию, если решение находится в его компетенции.

URL: https://www.vb.kg/372256
Теги:
НПО, президент
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