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Со смертями на воде власти будут бороться табличками

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Сегодня вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтынай Омурбекова в ходе рабочего совещания по вопросу соблюдения правил безопасности на воде сообщила, что открытые водоемы - источник повышенной опасности для жизни.

"С наступлением летних каникул участились случаи несчастных случаев на воде, в результате которых тонут маленькие дети и подростки. Зачастую причиной гибели детей и подростков на воде становится отсутствие табличек о запрете купаться в необорудованных для этого местах, элементарное пренебрежение правилами безопасности на воде, и конечно же, невнимательность родителей", - передает слова чиновника Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В связи со сложившейся ситуацией Алтынай Омурбекова поручила соответствующим министерствам и ведомствам совместно с органами местного самоуправления усилить соответствующую информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и контроля со стороны родителей за детьми в период летних каникул.

"К информационно-разъяснительной работе будут подключены органы местного самоуправления, квартальные и домкомы, гражданские активисты. Одновременно с этим на телевидении и радио выйдут в эфир тематические сюжеты и эфиры, будет осуществлена смс-рассылка абонентам мобильной связи с напоминанием о важности контроля за детьми. На потенциально опасных участках рек и каналов, открытых водоемов надлежит установить специальные таблички об опасности для жизни. Необходимо скоординировать наши действия и постараться исключить несчастные случаи на воде", - констатировала она.

По итогам совещания дан ряд поручений, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

URL: https://www.vb.kg/372269
Теги:
дети, погибшие, правительство, безопасность, Алтынай Омурбекова
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