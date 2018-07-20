На что Атамбаев и его сторонники пойдут ради Албека Ибраимова?

Вместо политического диалога между Жээнбековым и его экссоратниками страна получает конфликт. Скорее всего он не выйдет за пределы села Арашан и суда, но важен сам факт, что нарушаются законы и власть использует Фемиду для сведения личных счётов.
По словам Слесарева, в суде не представили ни одного документа, объясняющего позицию следствия, ни фактов, ни доказательств, касающихся как обоснованности обвинения, так и содержания бывшего мэра под стражей.
"Мэр был мэром на момент задержания. Он находился в отпуске. И вообще был дома. Следствие, нарушая процесс, пыталось посредством спецназа, большой группы органа дознания обеспечить принудительную явку в ГКНБ. При этом ГКНБ заявляет, что Албек Ибраимов скрывается от следствия. Если он находится дома, он же не скрывается? Один рапорт сотрудника ГКНБ присутствовал в материалах. Повесток, о которых говорило следствие, не было. Постановления о принудительном приводе тоже не было. Перечислять нарушения можно долго", - прокомментировал Слесарев.
Он добавил, что суд в очередной раз признал законным задержание, не требуя от следствия доказательств.