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На что Атамбаев и его сторонники пойдут ради Албека Ибраимова?

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- Виктория Григоренко
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Сегодня сторонники Албека Ибримова заявили о том, что создали комитет по его защите. Пока они не планируют выходить на митинги

"Однако в случае несправедливого решения готовы на крайние меры", - отметили они.

Прокомментировал накануне задержание своего сторонника и экс-глава КР Алмазбек Атамбаев. Сухо отметив, что после череды арестов не верит в объективность следствия.

Однако Ибраимов - одна из самых значимых фигур в окружении Атамбаева, которой они лишился. Поэтому, логично предположить, что он попытается мобилизовать все силы, считает политолог Марс Сариев.

- Не исключено, что в качестве козырной карты будет использован региональный фактор. Правда, опираться экс-глава КР сможет лишь на север Кыргызстана. В пользу мобилизации электората говорит и то, что Алмазбек Шаршенович и Сооронбай Шарипович так и не смогли прийти к консенсусу. А, значит, народный фактор может стать попыткой оказать давление на власть. Как, собственно, вмешательство в политические противоречия оппонентов и внешнего фактора, - пояснил VB.KG Марс Сариев.

При этом вероятность масштабных акций протеста или даже повторение событий 2005 и 2010 года маловероятно.

- Новый глава государства только приступил к своей работе, внедряет определенные программы, пытается активизировать борьбу с коррупцией. Поэтому недовольство населения его правлением пока нет. Через пару лет возможна мобилизация населения, если кыргызстанцы не увидят никаких преобразований. Но сейчас - вряд ли. Единственное, что играет в пользу Атамбаева и против действующей власти – освобождение Молдомусы Конгантиева. Это мизерный шанс на протестные настроения электората. Но и в этом случае масштабных акций собрать будет трудно, - считает Марс Осмонкулович.

Напомним, накануне ГКНБ задержал экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова. Он заключен под стражу в СИЗО. Как утверждают сторонники бывшего мэра, во время спецоперации трех охранников Ибраимова избили, у некоторых жителей отобрали телефоны и удалили снятые ими видео произошедшего. Позже Комитет нацбезопасности официально опроверг эту информацию.

URL: https://www.vb.kg/372280
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, президент, революция, суд, мэр
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Комментарии
Jarkynay Seyit
20.07.2018, 18:57
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Вместо политического диалога между Жээнбековым и его экссоратниками страна получает конфликт. Скорее всего он не выйдет за пределы села Арашан и суда, но  важен сам факт, что нарушаются законы и власть использует Фемиду для сведения личных счётов. 


По словам Слесарева, в суде не представили ни одного документа, объясняющего позицию следствия, ни фактов, ни доказательств, касающихся как обоснованности обвинения, так и содержания бывшего мэра под стражей.

"Мэр был мэром на момент задержания. Он находился в отпуске. И вообще был дома. Следствие, нарушая процесс, пыталось посредством спецназа, большой группы органа дознания обеспечить принудительную явку в ГКНБ. При этом ГКНБ заявляет, что Албек Ибраимов скрывается от следствия. Если он находится дома, он же не скрывается? Один рапорт сотрудника ГКНБ присутствовал в материалах. Повесток, о которых говорило следствие, не было. Постановления о принудительном приводе тоже не было. Перечислять нарушения можно долго", - прокомментировал Слесарев.

Он добавил, что суд в очередной раз признал законным задержание, не требуя от следствия доказательств.

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Jarkynay Seyit
20.07.2018, 19:02
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- Новый глава государства только приступил к своей работе, внедряет определенные программы

Кыргызстанцы выбрали Жээнбекова, как приемника Атамбаева. Атамбаев был известен своей светскостью, демократичностью, он соблюдал региональный баланс. Иначе бы Жээнбеков никогда не стал премьером и не был бы выдвинут СДПК. Сейчас ситуация в корне изменилась. Словно все мы голосовали за Жээнбекова, а выбрали Ташиева или Конгантиева. Он встречается с НПО среди которых пробакиевский Наргозуев, гасящий истошно Сооронбая в том году Турдукулов и ещё масса НПО в том году открыто поддерживающих Бабанова,а в этом время ОМОН выкручивает руки мэру Бишкека, сделавшему всё со своей стороны, чтобы выборы 2017 прошли спокойно и поддержавшего кандидатуру Жээнбекова.

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Jarkynay Seyit
20.07.2018, 19:05
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Лично я разочарована новым президентом. Только позавчера он освободил коррупционера Исаева продавшего первую в стране библиотеку, продававшего муниципальное имущество в два раза и в три раза дешевле реальных цен, а сегодня его пиарщики с какой-то дикой злобой, с оскорблениями, с угрозами накинулись и на мэра, и на Атамбаева.  Это просто не по людски.

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