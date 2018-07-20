На что Атамбаев и его сторонники пойдут ради Албека Ибраимова?

Сегодня сторонники Албека Ибримова заявили о том, что создали комитет по его защите. Пока они не планируют выходить на митинги

"Однако в случае несправедливого решения готовы на крайние меры", - отметили они.

Прокомментировал накануне задержание своего сторонника и экс-глава КР Алмазбек Атамбаев. Сухо отметив, что после череды арестов не верит в объективность следствия.

Однако Ибраимов - одна из самых значимых фигур в окружении Атамбаева, которой они лишился. Поэтому, логично предположить, что он попытается мобилизовать все силы, считает политолог Марс Сариев.

- Не исключено, что в качестве козырной карты будет использован региональный фактор. Правда, опираться экс-глава КР сможет лишь на север Кыргызстана. В пользу мобилизации электората говорит и то, что Алмазбек Шаршенович и Сооронбай Шарипович так и не смогли прийти к консенсусу. А, значит, народный фактор может стать попыткой оказать давление на власть. Как, собственно, вмешательство в политические противоречия оппонентов и внешнего фактора, - пояснил VB.KG Марс Сариев.

При этом вероятность масштабных акций протеста или даже повторение событий 2005 и 2010 года маловероятно.

- Новый глава государства только приступил к своей работе, внедряет определенные программы, пытается активизировать борьбу с коррупцией. Поэтому недовольство населения его правлением пока нет. Через пару лет возможна мобилизация населения, если кыргызстанцы не увидят никаких преобразований. Но сейчас - вряд ли. Единственное, что играет в пользу Атамбаева и против действующей власти – освобождение Молдомусы Конгантиева. Это мизерный шанс на протестные настроения электората. Но и в этом случае масштабных акций собрать будет трудно, - считает Марс Осмонкулович.

Напомним, накануне ГКНБ задержал экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова. Он заключен под стражу в СИЗО. Как утверждают сторонники бывшего мэра, во время спецоперации трех охранников Ибраимова избили, у некоторых жителей отобрали телефоны и удалили снятые ими видео произошедшего. Позже Комитет нацбезопасности официально опроверг эту информацию.