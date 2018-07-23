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Более 20 тысяч нарушений ПДД за неделю в Бишкеке

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- Виктория Григоренко
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С13 по 19 июля 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД КР выявили 20 тысяч 335 нарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ГУОБДД.

Как отмечается, за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано – 3443 водителя.

- Более 1,5 тысяч водителей создали помеху другим участникам дорожного движения, 1814 водителей управляли транспортным средством с неработающими осветительными приборами, 743 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. За управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности штрафы получили – 5023 водителя, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано – 197 водителей, за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия - оштрафованы 55 человек, а 2728 водителей управляли транспортом с превышением установленного скоростного режима движения, - отметили в ГУОБДД.

Как уточняется, 605 авто водворены на штрафплощадку.

URL: https://www.vb.kg/372293
Теги:
ГУБДД, транспорт, штраф, Кыргызстан
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