Погода
$ 68.12 - 68.35
€ 79.04 - 80.12

Албеку Ибраимову предъявили обвинения в коррупции

370  3
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывшему мэру Албеку Ибраимову предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция". Об этом сообщили в ГКНБ.

Как отмечается, речь идет об уголовном деле по предоставлению муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

"Следствием установлено, что Ибраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека. При этом участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними, и затем перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере", - проинформировали в Госкомитете нацбезопасности.

Напомним, после задержания Албек Ибраимов был водворен в СИЗО ГКНБ КР, где, по решению Первомайского суда, он будет находиться до 29 августа.

URL: https://www.vb.kg/372295
Теги:
ГКНБ, мэрия, коррупция, уголовная ответственность, Албек Ибраимов, Кыргызстан, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Эдил Азимов
23.07.2018, 10:10
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 10
Комментариев: 27

Албекке мыйзамды катуулатып, жазасын алып чыгышы керек. Эмнеге гектарлаган жерге ээлик кылат. Атасынын менчигиндей болгонсуп. Жер деген мамлекеттин байлыгы канчалаган элдер жерге жетпей жатса булар укук тукумуна чейин кам көрүп жүрүшөт. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Нияз Давлетов
23.07.2018, 10:20
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 15
Комментариев: 33

Воот тебе преступная схема Албека, воот кто продал земли который должны были построится административные здания, что теперь скажет Атамбаев защиту Албека, может это тоже не объективная обвинения, как поговорке рука руку моет, вор вора кроет, как раз Атамбаеву сказано это поговорка.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нияз Давлетов
23.07.2018, 10:37
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 15
Комментариев: 33

Вор и сытый, и обутый, и одетый украдет, хотя это слова сказано д.н.э. но все равно не потеряет смысл а наоборот.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  