Албеку Ибраимову предъявили обвинения в коррупции

Бывшему мэру Албеку Ибраимову предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция". Об этом сообщили в ГКНБ.

Как отмечается, речь идет об уголовном деле по предоставлению муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

"Следствием установлено, что Ибраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека. При этом участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними, и затем перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере", - проинформировали в Госкомитете нацбезопасности.

Напомним, после задержания Албек Ибраимов был водворен в СИЗО ГКНБ КР, где, по решению Первомайского суда, он будет находиться до 29 августа.