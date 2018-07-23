Албеку Ибраимову предъявили обвинения в коррупции

Албекке мыйзамды катуулатып, жазасын алып чыгышы керек. Эмнеге гектарлаган жерге ээлик кылат. Атасынын менчигиндей болгонсуп. Жер деген мамлекеттин байлыгы канчалаган элдер жерге жетпей жатса булар укук тукумуна чейин кам көрүп жүрүшөт.
Бывшему мэру Албеку Ибраимову предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция". Об этом сообщили в ГКНБ.
Как отмечается, речь идет об уголовном деле по предоставлению муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
"Следствием установлено, что Ибраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека. При этом участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними, и затем перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере", - проинформировали в Госкомитете нацбезопасности.
Напомним, после задержания Албек Ибраимов был водворен в СИЗО ГКНБ КР, где, по решению Первомайского суда, он будет находиться до 29 августа.