Следствие просит не забегать вперед с выводами о причинах смерти Эгизбаева

Что раздули из этого несчастного случая целый политдедектив ! Кто такой этот ********* чтобы из него целую историю раздули !??
Вскрытие показало, что на теле трагически погибшего журналиста Улана Эгизбаева следов насилия нет. Таковы предварительные данные о которых сообщил журналистам начальник Службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев.
По его данным, вскрытие было проведено накануне, 23 июля, в Центре судебно-медицинской экспертизы. Окончательное заключение будут готово только через месяц. Не доверять медэкспертам оснований нет, заявил Нурбек Абдиев.
В настоящее время расследование по факту гибели Эгизбаева продолжается, в пансионате, где он утонул, работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели, изымаются видеозаписи.
По словам Абдиева, изучаются и пустые конверты, присланные раннее журналисту.
"Будут проверены все угрозы в его адрес", - заявил начальник Службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев.
А глава МВД Кашкар Джунушалиев попросил не забегать вперед с выводами о причинах гибели журналиста и отметил, что расследование дела все покажет.
Напомним, трагедия произошла 22 июля в пансионате "Акун" на Иссык-Куле, где Уланбек Эгизбаев отдыхал со своей семьей.