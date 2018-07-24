Погода
$ 67.99 - 68.16
€ 79.28 - 80.00

Следствие просит не забегать вперед с выводами о причинах смерти Эгизбаева

655  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вскрытие показало, что на теле трагически погибшего журналиста Улана Эгизбаева следов насилия нет. Таковы предварительные данные о которых сообщил журналистам начальник Службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев.

По его данным, вскрытие было проведено накануне, 23 июля, в Центре судебно-медицинской экспертизы. Окончательное заключение будут готово только через месяц. Не доверять медэкспертам оснований нет, заявил Нурбек Абдиев.

В настоящее время расследование по факту гибели Эгизбаева продолжается, в пансионате, где он утонул, работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели, изымаются видеозаписи.

По словам Абдиева, изучаются и пустые конверты, присланные раннее журналисту.

"Будут проверены все угрозы в его адрес", - заявил начальник Службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев.

А глава МВД Кашкар Джунушалиев попросил не забегать вперед с выводами о причинах гибели журналиста и отметил, что расследование дела все покажет.

Напомним, трагедия произошла 22 июля в пансионате "Акун" на Иссык-Куле, где Уланбек Эгизбаев отдыхал со своей семьей.

URL: https://www.vb.kg/372333
Теги:
Иссык-Кульская область, несчастный случай, Чолпон-Ата, МЧС, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
ABC ABC
24.07.2018, 14:06
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 3
Комментариев: 11

Что раздули из этого несчастного случая целый политдедектив ! Кто такой этот ********* чтобы из него целую историю раздули !??

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  