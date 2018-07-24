Следствие просит не забегать вперед с выводами о причинах смерти Эгизбаева

Вскрытие показало, что на теле трагически погибшего журналиста Улана Эгизбаева следов насилия нет. Таковы предварительные данные о которых сообщил журналистам начальник Службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев.

По его данным, вскрытие было проведено накануне, 23 июля, в Центре судебно-медицинской экспертизы. Окончательное заключение будут готово только через месяц. Не доверять медэкспертам оснований нет, заявил Нурбек Абдиев.

В настоящее время расследование по факту гибели Эгизбаева продолжается, в пансионате, где он утонул, работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели, изымаются видеозаписи.

По словам Абдиева, изучаются и пустые конверты, присланные раннее журналисту.

"Будут проверены все угрозы в его адрес", - заявил начальник Службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев.

А глава МВД Кашкар Джунушалиев попросил не забегать вперед с выводами о причинах гибели журналиста и отметил, что расследование дела все покажет.

Напомним, трагедия произошла 22 июля в пансионате "Акун" на Иссык-Куле, где Уланбек Эгизбаев отдыхал со своей семьей.