Не прошло и года... В правительстве обеспокоились безопасностью на воде

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 24 июля, провел рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасности на водоемах страны, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе совещания клава правительства отметил, что с наступлением курортного сезона участились несчастные случаи на воде.

"Отсутствие должного контроля со стороны государственных органов и халатное отношение владельцев пансионатов и домов отдыха к безопасности отдыхающих стали причиной возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. Необходимо в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности на воде и строгому соблюдению правил поведения вблизи открытых водоемах страны. Соответствующие государственные органы должны проверить все места летнего отдыха на предмет наличия службы спасателей с необходимым оборудованием и провести разъяснительную работу среди населения", - подчеркнул премьер-министр.

Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов проинформировал о том, что в настоящее время министерством проводится обучение специалистов, ответственных за безопасность отдыхающих на территории мест, где разрешено купание.

"Всего в Иссык-Кульской области насчитывается порядка 300 пансионатов и домов отдыха. Однако только в 80 из них есть спасатели, которые прошли обучение и получили соответствующий сертификат. В настоящее время мы подготовили 174 специалиста, которые обладают навыками оказания первой помощи", - сказал Нурболот Мирзахметов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что государственные органы и представители органов местного самоуправления должны обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан на открытых водоемах.

"В качестве одной из мер предлагаю установить на каждом пляже оборудованные спасательные вышки, в которых постоянно будут дежурить обученные люди - спасатели. Кроме того, зона купания должна быть ограничена в целях обеспечения быстрого доступа для спасателей, ведь при спасении тонущего человека каждая секунда дорога", - заключил глава правительства.