Продолжается террор в адрес матери милиционера, который якобы избил женщину

С самого начала конфликта между сотрудником милиции и пенсионеркой общественность была на стороне женщины. Но теперь, как выяснила корреспондент vb.kg, ситуация оказалась не столь однозначной.

О конфликте "несчастной" женщины и "злобного" милиционера писали, кажется, все отечественные СМИ. Не стала исключением и редакция vb.kg. Тогда, 24 июня, бишкекчанка Жамиля Насирова заявила, что замначальника РУВД Октябрьского района Арман Насипкулов избил ее. Все прошлись по милицейскому башкарме, поднявшему руку на пожилую женщину. Сегодня о конфликте забыли. Но только не его участники. В интернет–редакцию vb.kg обратился тот самый милиционер со своей версией происшедшего и его последствий.

Полковник милиции Арман Насипкулов рассказал, что проработал в правоохранительных органах 21 год. До 2017–го он действительно занимал должность замначальника Октябрьского РУВД Бишкека, затем стал преподавать в Академии МВД КР.

Поводом для конфликта с Жамилей Насировой послужили оскорбления ее мужа в адрес 70–летней матери полковника. Гулюмкан Насипкулова сделала соседу замечание по поводу арычной воды, которую тот в ущерб другим домам направил исключительно на свои нужды.

После этого в ее адрес полетели отборные маты и оскорбления. Расплакавшись, она, конечно же, позвонила сыну и пожаловалась на случившееся.

Проигнорировать слезы матери полковник, естественно, не мог. Арман Насипкулов попросил подойти участкового и отправился разбираться в случившемся.

- Был ли я на эмоциях? Да. Но разве можно отреагировать иначе, слыша, как плачет твоя мать из–за оскорблений неадекватного соседа–хама? Думаю, вряд ли бы в подобной ситуации кто–то остался равнодушным. Однако единственное, чего я хотел добиться, - это извинений. Я попросил мужчину подойти и поговорить, но он бросился убегать. Я по инерции - за ним. Он забежал в подъезд и закрылся в своей квартире. Неподалеку стояла женщина. Кто она и кем приходится человеку, оскорбившему мою мать, я не знал. Когда бежал, она попыталась преградить мне путь, раскинув руки. Я увернулся, женщина под весом собственного тела рухнула на асфальт. На тот момент я уже забежал в подъезд. Ее муж, к слову сказать, не особо беспокоясь за безопасность супруги, начал истошно орать за дверью, что его убивают. Только вот кто, если дверь была закрыта, а он находился внутри? При этом на видео, снятом очевидцами, хорошо заметно, что я не пытаюсь ломать двери или как–то физически воздействовать на обидчика матери, - подчеркнул Насипкулов.

Поблизости на момент конфликта находились сотрудники полка специального назначения МВД. Услышав крики Аилчинова, они прибежали к подъезду. За ними подоспел и участковый. Арман Шаршенович представился и рассказал о случившимся. В это время якобы избитая пенсионерка встала с земли и начала истошно выкрикивать оскорбления в адрес милиционера и его матери.

- Но я и пальцем не трогал эту женщину. Это подтвердили в один голос и опрошенные после случившегося милицией свидетели. Подкупить их, как утверждает Насирова, я просто не мог, - от начала ссоры до опроса прошло не больше 15 минут. Позже пенсионерка демонстративно легла в больницу и потребовала проведения судебно–медицинской экспертизы. Но даже на выкладываемых ею в соцсетях фото хорошо видно, что характер травм не имеет ничего общего с побоями. Заключение осмотра специалистами подтверждает, что ушибы женщина получила от "действия тупого твердого предмета с неограниченной травмирующей поверхностью. И однократное падение с высоты собственного роста не исключается". Неограниченная поверхность - это земля или асфальт. Был бы на этом месте мой кулак, была бы "ограниченная поверхность". К тому же осматривающий Насирову ортопед не выявил никаких переломов. Однако спустя восемь дней она неожиданно принесла новое заключение с диагнозом: "перелом таранной кости". Врачи на это говорят, что при подобном характере травмы передвигаться самостоятельно женщина точно бы не смогла. И уж тем более находиться без гипса столь долгое время. Однако на момент конфликта она не только поднялась после падения, но и активно участвовала в инциденте. А позже уже в соцсетях начала поливать меня и мою семью грязью, утверждая, что "посадит по статье 104 УК КР" и я "сгнию в СИЗО", - сетует полковник милиции.

Арман Насипкулов признает, что, возможно, поддался эмоциям и накричал на обидчиков матери. Но вот побоев ни Жамиле Насировой, ни ее мужу не наносил точно. Однако больше всего удивляет полковника запаса отношение его коллег и представителей МВД к случившемуся и, в частности, поведение начальника пресс–службы Министерства внутренних дел Бакыта Сейитова.

- Будучи официальным представителем ведомства, он ведет личную переписку с гражданкой Насировой–Аилчиновой в соцсетях. Более того, заверяет ее, что меня уволили из органов. Хотя есть заключение служебного расследования, где четко прописано, что мне был объявлен строгий выговор, и также документ о том, что я вышел в запас с общим стажем в 21 год и 1 месяц согласно статье 106 Трудового кодекса. Узнав о том, что меня никто не увольнял, Насирова начала сыпать угрозами, что "будет писать в Генпрокуратуру" и на Сейитова, - рассказывает Насипкулов.

Мать полковника и он сам не исключают, что подобное поведение Насировой - это "профессиональное".

- Она оказывает давление на правоохранительные и надзорные органы. И явно пытается ввести их в заблуждение поддельной экспертизой и "геройским" прошлым. Женщина неустанно всем повторяет, что является героем апрельской революции. Вот только в этих списках не значится. По моей информации, гражданка Насирова "отличилась" в рядах так называемого ОБОНА ("отряд баб особого назначения", используемых в акциях протеста. - Прим. ред.) в революцию 2005 года, за что и получила в благодарность от приближенных Бакиева квартиру. Других регалий у нее нет.

Решать полюбовно конфликт с супругами он не собирается, утверждает Насипкулов.

Полковник уже написал заявление в Октябрьское РУВД в отношении мужа "революционерки" Калдыбека Аилчинова о защите чести и достоинства его матери. К сожалению, добиться справедливости в суде первой инстанции не удалось.

Октябрьский суд за неимением свидетелей отказал в возбуждении уголовного дела.

"Свидетельских показаний, подтверждающих оскорбление К. Аилчиновым Г. Насипкуловой не представлено. Суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Аилчинова состава административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 364 Кодекса об административной ответственности", - говорится в постановлении суда.

Интересно, что в ответ сам Аилчинов ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении оскорбленной им Гулюмкан Насипкуловой и устраивает ей настоящий террор - выкрикивает оскорбления, угрожает.

- Дошло до того, что я не могу без сопровождения мужа или других родственников выйти в магазин. Соседи, хоть и поддерживают меня, все же боятся Жамилю и ее супруга. Свидетелей ее падения было много, и все они дали показания об этом. А вот свидетелей избиения - ни одного. Странная у нас правоохранительная система - женщину оскорбляют и унижают, но почему–то никто не хочет встать на ее защиту. Мне непонятно, как могут двое человек манипулировать государственными органами и обвинять невиновных, причем бездоказательно. Обидно и то, что ни один сослуживец сына не встал на его защиту. А ведь за время службы он неоднократно награжден медалями и грамотами и ничем не замарал честь мундира, - плачет Гулюмкан Насипкулова.

Полковник месяц старался игнорировать прессинг и оскорбления воинственных супругов. Но его терпению пришел конец - он нанял адвоката и готов дать им отпор.

- Только одних оскорбительных комментариев Жамили Насировой в соцсетях накопилось полтома, хватит на пару уголовных дел. К тому же мой адвокат подал апелляцию в Бишкекский горсуд. Будем бороться до конца, чтобы добиться справедливости и наказать этих людей за клевету, - добавил Арман Шаршенович.

И еще он хотел бы, чтобы судебные и правоохранительные органы не поддавались давлению Насировой, а объективно расследовали инцидент и подходили к делу не с точки зрения резонансности, а с позиции закона и здравого смысла.