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Продолжается террор в адрес матери милиционера, который якобы избил женщину

1994  5
- Карыпбай кызы Толгонай
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С самого начала конфликта между сотрудником милиции и пенсионеркой общественность была на стороне женщины. Но теперь, как выяснила корреспондент vb.kg, ситуация оказалась не столь однозначной.

О конфликте "несчастной" женщины и "злобного" милиционера писали, кажется, все отечественные СМИ. Не стала исключением и редакция vb.kg. Тогда, 24 июня, бишкекчанка Жамиля Насирова заявила, что замначальника РУВД Октябрьского района Арман Насипкулов избил ее. Все прошлись по милицейскому башкарме, поднявшему руку на пожилую женщину. Сегодня о конфликте забыли. Но только не его участники. В интернет–редакцию vb.kg обратился тот самый милиционер со своей версией происшедшего и его последствий.

Полковник милиции Арман Насипкулов рассказал, что проработал в правоохранительных органах 21 год. До 2017–го он действительно занимал должность замначальника Октябрьского РУВД Бишкека, затем стал преподавать в Академии МВД КР.

Поводом для конфликта с Жамилей Насировой послужили оскорбления ее мужа в адрес 70–летней матери полковника. Гулюмкан Насипкулова сделала соседу замечание по поводу арычной воды, которую тот в ущерб другим домам направил исключительно на свои нужды.

После этого в ее адрес полетели отборные маты и оскорбления. Расплакавшись, она, конечно же, позвонила сыну и пожаловалась на случившееся.

Проигнорировать слезы матери полковник, естественно, не мог. Арман Насипкулов попросил подойти участкового и отправился разбираться в случившемся.

- Был ли я на эмоциях? Да. Но разве можно отреагировать иначе, слыша, как плачет твоя мать из–за оскорблений неадекватного соседа–хама? Думаю, вряд ли бы в подобной ситуации кто–то остался равнодушным. Однако единственное, чего я хотел добиться, - это извинений. Я попросил мужчину подойти и поговорить, но он бросился убегать. Я по инерции - за ним. Он забежал в подъезд и закрылся в своей квартире. Неподалеку стояла женщина. Кто она и кем приходится человеку, оскорбившему мою мать, я не знал. Когда бежал, она попыталась преградить мне путь, раскинув руки. Я увернулся, женщина под весом собственного тела рухнула на асфальт. На тот момент я уже забежал в подъезд. Ее муж, к слову сказать, не особо беспокоясь за безопасность супруги, начал истошно орать за дверью, что его убивают. Только вот кто, если дверь была закрыта, а он находился внутри? При этом на видео, снятом очевидцами, хорошо заметно, что я не пытаюсь ломать двери или как–то физически воздействовать на обидчика матери, - подчеркнул Насипкулов.

Поблизости на момент конфликта находились сотрудники полка специального назначения МВД. Услышав крики Аилчинова, они прибежали к подъезду. За ними подоспел и участковый. Арман Шаршенович представился и рассказал о случившимся. В это время якобы избитая пенсионерка встала с земли и начала истошно выкрикивать оскорбления в адрес милиционера и его матери.

- Но я и пальцем не трогал эту женщину. Это подтвердили в один голос и опрошенные после случившегося милицией свидетели. Подкупить их, как утверждает Насирова, я просто не мог, - от начала ссоры до опроса прошло не больше 15 минут. Позже пенсионерка демонстративно легла в больницу и потребовала проведения судебно–медицинской экспертизы. Но даже на выкладываемых ею в соцсетях фото хорошо видно, что характер травм не имеет ничего общего с побоями. Заключение осмотра специалистами подтверждает, что ушибы женщина получила от "действия тупого твердого предмета с неограниченной травмирующей поверхностью. И однократное падение с высоты собственного роста не исключается". Неограниченная поверхность - это земля или асфальт. Был бы на этом месте мой кулак, была бы "ограниченная поверхность". К тому же осматривающий Насирову ортопед не выявил никаких переломов. Однако спустя восемь дней она неожиданно принесла новое заключение с диагнозом: "перелом таранной кости". Врачи на это говорят, что при подобном характере травмы передвигаться самостоятельно женщина точно бы не смогла. И уж тем более находиться без гипса столь долгое время. Однако на момент конфликта она не только поднялась после падения, но и активно участвовала в инциденте. А позже уже в соцсетях начала поливать меня и мою семью грязью, утверждая, что "посадит по статье 104 УК КР" и я "сгнию в СИЗО", - сетует полковник милиции.

Арман Насипкулов признает, что, возможно, поддался эмоциям и накричал на обидчиков матери. Но вот побоев ни Жамиле Насировой, ни ее мужу не наносил точно. Однако больше всего удивляет полковника запаса отношение его коллег и представителей МВД к случившемуся и, в частности, поведение начальника пресс–службы Министерства внутренних дел Бакыта Сейитова.

- Будучи официальным представителем ведомства, он ведет личную переписку с гражданкой Насировой–Аилчиновой в соцсетях. Более того, заверяет ее, что меня уволили из органов. Хотя есть заключение служебного расследования, где четко прописано, что мне был объявлен строгий выговор, и также документ о том, что я вышел в запас с общим стажем в 21 год и 1 месяц согласно статье 106 Трудового кодекса. Узнав о том, что меня никто не увольнял, Насирова начала сыпать угрозами, что "будет писать в Генпрокуратуру" и на Сейитова, - рассказывает Насипкулов.

Мать полковника и он сам не исключают, что подобное поведение Насировой - это "профессиональное".

- Она оказывает давление на правоохранительные и надзорные органы. И явно пытается ввести их в заблуждение поддельной экспертизой и "геройским" прошлым. Женщина неустанно всем повторяет, что является героем апрельской революции. Вот только в этих списках не значится. По моей информации, гражданка Насирова "отличилась" в рядах так называемого ОБОНА ("отряд баб особого назначения", используемых в акциях протеста. - Прим. ред.) в революцию 2005 года, за что и получила в благодарность от приближенных Бакиева квартиру. Других регалий у нее нет.

Решать полюбовно конфликт с супругами он не собирается, утверждает Насипкулов.

Полковник уже написал заявление в Октябрьское РУВД в отношении мужа "революционерки" Калдыбека Аилчинова о защите чести и достоинства его матери. К сожалению, добиться справедливости в суде первой инстанции не удалось.

Октябрьский суд за неимением свидетелей отказал в возбуждении уголовного дела.

"Свидетельских показаний, подтверждающих оскорбление К. Аилчиновым Г. Насипкуловой не представлено. Суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Аилчинова состава административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 364 Кодекса об административной ответственности", - говорится в постановлении суда.

Интересно, что в ответ сам Аилчинов ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении оскорбленной им Гулюмкан Насипкуловой и устраивает ей настоящий террор - выкрикивает оскорбления, угрожает.

- Дошло до того, что я не могу без сопровождения мужа или других родственников выйти в магазин. Соседи, хоть и поддерживают меня, все же боятся Жамилю и ее супруга. Свидетелей ее падения было много, и все они дали показания об этом. А вот свидетелей избиения - ни одного. Странная у нас правоохранительная система - женщину оскорбляют и унижают, но почему–то никто не хочет встать на ее защиту. Мне непонятно, как могут двое человек манипулировать государственными органами и обвинять невиновных, причем бездоказательно. Обидно и то, что ни один сослуживец сына не встал на его защиту. А ведь за время службы он неоднократно награжден медалями и грамотами и ничем не замарал честь мундира, - плачет Гулюмкан Насипкулова.

Полковник месяц старался игнорировать прессинг и оскорбления воинственных супругов. Но его терпению пришел конец - он нанял адвоката и готов дать им отпор.

- Только одних оскорбительных комментариев Жамили Насировой в соцсетях накопилось полтома, хватит на пару уголовных дел. К тому же мой адвокат подал апелляцию в Бишкекский горсуд. Будем бороться до конца, чтобы добиться справедливости и наказать этих людей за клевету, - добавил Арман Шаршенович.

И еще он хотел бы, чтобы судебные и правоохранительные органы не поддавались давлению Насировой, а объективно расследовали инцидент и подходили к делу не с точки зрения резонансности, а с позиции закона и здравого смысла.

URL: https://www.vb.kg/372452
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, суд, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Врут все
30.07.2018, 16:18

Не верю ни менту, ни этой женщине

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Дееее...однако
30.07.2018, 16:44

В любом случае сотруднику милиции как представителю власти и силовых структур, тем более при присутствии общественности, нужно было быть сдержанным и решить это культурно, пристыдить этих скандальных соседей, в общем, в этом роде. Толпа  - такая вещь, сразу из мухи слона сделает, и преподнесет разукрашенно, но необьективно. И она всегда будет на стороне "слабых", если "сильный" проявляет агрессию. 

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Алмаз
30.07.2018, 16:56

Любой конфликт можно избежать если одна из сторон адекватная, если оба дураки, то конфликт не избежен. Возможно он ее не бил, но стал причиной ее телесных повреждений от падения, но при падении со своего роста обычно таких последствий не бывает, рефлекторно ввтягиваются руки что у младенца, что у нетрезвого человека чтобы сберечь голову, видать ее настолько сильно толкнули, что она не успела вытянуть руки. Мент не должен быть таким

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Охотник
30.07.2018, 17:07

Арман ты опозорился лучше замолчи (ред.), если она обонщица с 2005 года, то тебя с 2005 года ожидали жирные места лицензий мвд, лучше не зли эжешку пока не подняли твои старые дела.

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Наблюдатель
30.07.2018, 17:47

Не защищая  милиционера, могу  сказать  что  еще с советских  времен, словам  женской  половины  верят больше  , чем  мужским.  Вот  в этой  ситуации ,  легче  поверить  , что  милиционер избил  женщину,  чем  она  сама  упала. Пусть  фемида  решает  кто  прав, а  кто  виноват.

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