Погода
$ 67.90 - 68.07
€ 78.87 - 79.80

На пике Ленина пропали без вести альпинисты Дворниченко и Чионова

1778  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По неподтверждённой информации на пике Ленина пропал без вести известный кыргызский альпинист Семён Дворниченко. Вместе с ним, по имеющейся информации, была российская альпинистка Наталья Чионова.

На данный момент известно, что вечером 28.07.2018 Семён вместе с Натальей спускались из третьего лагеря в первый, когда на участке между третьим и вторым сошла лавина.

Позже, в этот же день 28-го июля спускалась еще одна группа. И они видели очевидно следы ребят, которые ушли метров на 300 от основной тропы в сторону ледопада - Семен и Наталья начали спуск рано утром в непогоду, при плохой видимости. Следы альпинистов обрываются сошедшей лавиной.

Поиски продолжаются.

URL: https://www.vb.kg/372460
Теги:
альпинизм, спасатели, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  