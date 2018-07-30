На пике Ленина пропали без вести альпинисты Дворниченко и Чионова

По неподтверждённой информации на пике Ленина пропал без вести известный кыргызский альпинист Семён Дворниченко. Вместе с ним, по имеющейся информации, была российская альпинистка Наталья Чионова.

На данный момент известно, что вечером 28.07.2018 Семён вместе с Натальей спускались из третьего лагеря в первый, когда на участке между третьим и вторым сошла лавина.

Позже, в этот же день 28-го июля спускалась еще одна группа. И они видели очевидно следы ребят, которые ушли метров на 300 от основной тропы в сторону ледопада - Семен и Наталья начали спуск рано утром в непогоду, при плохой видимости. Следы альпинистов обрываются сошедшей лавиной.

Поиски продолжаются.