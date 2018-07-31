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Кто мог бы стать мэром Бишкека по результатам "альтернативных выборов"?

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- Виктория Григоренко
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ЦИК официально назначил дату выбора мэра Бишкека – 8 августа 2018 года. Пока, несмотря на прогнозы депутатов Горкенеша, единственным кандидатом на этот пост стал Азиз Суракматов.

"Вечерка" подвела итоги второго тура альтернативных выборов главы муниципалитета столицы, проводимых редакцией. Примечательно, что основным кандидатов в них стал экс-министр транспорта Аргынбек Малабаев. За него во втором туре проголосовало 502 человека или 22,46 процентов граждан.

А вот основного кандидата Азиза Суркматова видят мэром немного меньше проголосовавших - 493 кыргызстанца.

Третье место в списке претендентов на этот пост занял Бактыбек Сыдыков – 357 человек. Правда, его отрыв от главных конкурентов весьма значителен - около сотни голосов.

Четвертую строчку граждане присудили Жамалбеку Рысалиеву – 301.

А вот Нариман Тюлеев во втором туре альтернативных выборов занял лишь пятое место – 107 человек или 4,79 процента опрошенных.

Примечательно, что за экс-министра МВД Мелиса Турганбаева, которого активно продвигали ранее на эту должность его сторонники, высказались лишь 16 кыргызстанцев, или 0,72 процента голосующих.

За желание выбирать мэра Бишкека самим горожанам проголосовали 125 человек, или 5,59 процента. Против всех кандидатур отдали свой голос 47 горожан или 2,10 процента от общего числа.

Стоит отметить, что в отличие от предложенных редакцией кандидатов на пост градоначальника, нынешние выборы мэра Бишкека, к слову сказать, как ранее и в Оше, будут безальтернативными. На данный момент есть лишь один претендент на пост мэра столицы – Азиз Суракматов. И сегодня он успешно прошел один из "предвыборных" этапов - экзамен на знание государственного языка.

URL: https://www.vb.kg/372484
Теги:
Азиз Суракматов, выборы, Бишкек, мэр, мэрия, ЦИК
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