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Первые дни августа встретят кыргызстанцев дождями и грозами

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- Виктория Григоренко
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В Бишкеке 1 августа возможны грозы. Ночью 18 - 20, днем – 28 - 30. Об этом сообщили в МЧС КР и Кыргызгидромет.

"А вот 2 августа ночью сохранится ясная погода – 17 - 19, а днем возможен кратковременный дождь с грозой – 28 -30. Ветер западный 4-9 м/с", - говорится в информации.

Вернется ясная летняя погода в пятницу – 3 августа. Будет жарко и солнечно. Ночью – 16 -18, днем – 28-30, добавили в МЧС.

"В Оше 1-3 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 31-35 днем, ночью – 18-20 градусов", - отметили в Кыргызгидромет.

URL: https://www.vb.kg/372489
Теги:
МЧС, Ош, Ошская область, погода, стихийные бедствия, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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