В Нарынской области снят режим ЧС, введенный из-за нашествия саранчи

С 21 мая 2018 года проводятся мероприятия по распылению химикатов на пахотных и пастбищных землях против инвазии в Ак-Талинском, Жумгальском, Ат-Башинском и Нарынском районах. Об этом сообщили в МЧС.

"С целью проведения мероприятий по защите растений, пахотных и пастбищных земель от саранчи и насекомых в Ак-Талинском, Ат-Башинском, Жумгальском, Нарынском районах Нарынской области проведено совещание служб ГЗ и введенный режим ЧС в области на основании протокола за №7 от 13 июня 2018 года снят. В общей сложности химикаты распылены на 67 200 га посевных земель", - отметили в МЧС.

Уточняется, что работы по распылению химикатов в настоящее время закончены.