Погода
$ 67.99 - 68.19
€ 79.22 - 80.02

В Нарынской области снят режим ЧС, введенный из-за нашествия саранчи

104  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 21 мая 2018 года проводятся мероприятия по распылению химикатов на пахотных и пастбищных землях против инвазии в Ак-Талинском, Жумгальском, Ат-Башинском и Нарынском районах. Об этом сообщили в МЧС.

"С целью проведения мероприятий по защите растений, пахотных и пастбищных земель от саранчи и насекомых в Ак-Талинском, Ат-Башинском, Жумгальском, Нарынском районах Нарынской области проведено совещание служб ГЗ и введенный режим ЧС в области на основании протокола за №7 от 13 июня 2018 года снят. В общей сложности химикаты распылены на 67 200 га посевных земель", - отметили в МЧС.

Уточняется, что работы по распылению химикатов в настоящее время закончены.

URL: https://www.vb.kg/372510
Теги:
МЧС, Нарынская область, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, саранча
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  