За сутки по Кыргызстану в огне пострадало две автомашины

За сутки по Кыргызстану зафиксировано 32 пожара, на столицу пришлось 4. Об этом сообщили в МЧС КР.

Как отмечается, основные очаги возгорания – сухотравье.

"А вот в Жайылском районе в селе Новониколаевка сгорела грузовая автомашина марки "КАМАЗ". Причина пожара уточняется. Пострадало авто и в Бишкеке. На пересечении улиц Московская и Тыныстанова произошло задымление двигателя автомобиля марки Мерседес-Бенц. Причина пожара: нарушение правил монтажа электрооборудования. В 12 микрорайоне столицы загоревшийся мусор стал причиной возгорания в гараже №138. В итоге огнем уничтожены автозапчасти", - проинформировали в ведомстве.