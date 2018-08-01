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За сутки по Кыргызстану в огне пострадало две автомашины

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- Виктория Григоренко
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За сутки по Кыргызстану зафиксировано 32 пожара, на столицу пришлось 4. Об этом сообщили в МЧС КР.

Как отмечается, основные очаги возгорания – сухотравье.

"А вот в Жайылском районе в селе Новониколаевка сгорела грузовая автомашина марки "КАМАЗ". Причина пожара уточняется. Пострадало авто и в Бишкеке. На пересечении улиц Московская и Тыныстанова произошло задымление двигателя автомобиля марки Мерседес-Бенц. Причина пожара: нарушение правил монтажа электрооборудования. В 12 микрорайоне столицы загоревшийся мусор стал причиной возгорания в гараже №138. В итоге огнем уничтожены автозапчасти", - проинформировали в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372511
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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