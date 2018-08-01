Сигнал VB.KG: Прокуратура взяла под контроль ситуацию с пациенткой Языджан

Ситуацию с пациенткой Татьяной Языджан, жизнь которой находится в опасности после врачебной ошибки специалистов Ысык-Атинской территориальной больницы, взяла под контроль Генпрокуратура. Об этом VB.KG сообщили в надзорном органе.

"В целях обеспечения полноты проверки и недопущения повторного обращения, с изучением всех материалов, будет организована тщательная проверка фактов. Расследование поручено сотруднику центрального аппарата Чуйской области. По его результатам будет принято законное решение", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее редакция VB.KG направила в надзорный орган официальный запрос о расследовании врачебной ошибки и действий врачей Ысык-Атинской территориальной больницы в отношении многодетной матери Татьяны Языджан. Женщина из-за халатности акушеров и хирургов указанного медучреждения находится в критическом состоянии.