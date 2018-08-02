В районе Ошского рынка завтра не будет питьевой воды

3 августа текущего года с 9:00 до 18:00 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает ПЭУ "Бишкекводоканал".

"В связи с проводимыми ЗАО "Берекет" строительно-монтажными работами по переносу водовода Д=300мм по ул. Кулиева будет прекращена подача питьевой воды в жилой район: ул.Токтогула - р.Ала-Арча - пр.Жибек Жолу - ул.К.Акиева, СШ № 31, ОАО "Арпа", ОсОО "Ош базары", "Берекет-Гранд", торговые комплексы "Берекет-Универсал", "Берекет", ЗАО "Берекет", объединение "Кыял", Ленинский районный суд, лицей № 100, Ала-Арчинское кладбище, налоговая инспекция Ленинского района, Посольство Индии", - говорится в информации.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой, добавили в ведомстве.