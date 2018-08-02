Сотрудники УВД Октябрьского района ответят за "подставу" с наркотиками

Сотрудники Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района фальсифицировали доказательства при задержании гражданина за хранение гашиша.

В отношении данных сотрудников прокуратурой Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 326 "Фальсификация доказательств по уголовному делу работников органа дознания и следствия" УК КР.

Проверкой установлено, что сотрудники СКМ при оформлении процессуальных документов, связанных с обнаружением наркотического вещества "Гашиш" весом более 3 гр, хранившегося у Т.Ж., подделали подпись понятого на опечатанном конверте.

В соответствии с заключением судебно-почерковедческой экспертизы, подпись была выполнена другим лицом.

Кроме того, сам понятой в ходе допроса сообщил, что не расписывался на опечатанном конверте с изъятым наркотическим веществом, так как он ему не был представлен на обозрение сотрудниками милиции.

Уголовное дело передано в следственные органы для организации расследования.