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Сотрудники УВД Октябрьского района ответят за "подставу" с наркотиками

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- Оксана Гут
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Сотрудники Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района фальсифицировали доказательства при задержании гражданина за хранение гашиша.

В отношении данных сотрудников прокуратурой Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 326 "Фальсификация доказательств по уголовному делу работников органа дознания и следствия" УК КР.

Проверкой установлено, что сотрудники СКМ при оформлении процессуальных документов, связанных с обнаружением наркотического вещества "Гашиш" весом более 3 гр, хранившегося у Т.Ж., подделали подпись понятого на опечатанном конверте.

В соответствии с заключением судебно-почерковедческой экспертизы, подпись была выполнена другим лицом.

Кроме того, сам понятой в ходе допроса сообщил, что не расписывался на опечатанном конверте с изъятым наркотическим веществом, так как он ему не был представлен на обозрение сотрудниками милиции.

Уголовное дело передано в следственные органы для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/372559
Теги:
наркотики, Октябрьский район, подлог, уголовная ответственность, Бишкек, оборотни в погонах, УВД
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