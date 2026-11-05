Куда движется журналистика Кыргызстана? Итоги форума "Медиа Талкуу"

Платформа действий медиа Кыргызстана (ПДМК) при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке провела медиафорум "Медиа Талкуу: Диалог в меняющемся мире". Мероприятие объединило представителей средств массовой информации, журналистов, редакторов, медиаэкспертов, преподавателей вузов, государственных органов, гражданского общества и международных организаций.

Основной целью форума стало создание площадки для профессионального диалога о текущих вызовах и перспективах развития медиасектора Кыргызстана в условиях технологических, экономических и общественных изменений.

С приветственными обращениями к участникам выступили депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан Бекешев, министр-советник, руководитель отдела партнерских отношений Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике доктор Йоханнес Баур, глава департамента по человеческому измерению Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Кристофер Блэр (в видеоформате), а также соучредитель Платформы действий медиа Кыргызстана Чолпон Ногойбаева.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем выступлении обратил внимание на необходимость пересмотра подходов к регулированию медиасферы с учетом изменений в способах производства и потребления информации.

Он напомнил, что в прошлом году был принят новый закон о средствах массовой информации, однако, по его мнению, заложенные в нем подходы во многом сохраняют прежнюю модель регулирования. В частности, депутат предложил пересмотреть требования к регистрации СМИ и определение того, кого следует считать журналистом.

По словам Бекешева, современные медиа уже не ограничиваются традиционными редакциями, телевидением и печатными изданиями. Блогеры, авторы подкастов и другие создатели информационного контента также должны учитываться в новой медиасреде. При этом депутат считает необходимым отказаться от избыточных бюрократических процедур, сохранив ответственность за распространение недостоверной информации.

Отдельно он затронул вопрос конкуренции между традиционными СМИ и новыми цифровыми форматами. По его оценке, классическая журналистика постепенно уступает аудиторию подкастам и другим интернет-проектам. В качестве примеров он привел обсуждаемые пользователями передачи Али Токтакунова, Айбека Тенизбая и Ыдырыса Исакова.

Бекешев также отметил, что искусственный интеллект становится новым серьезным вызовом для медиасектора. В частности, пользователи могут получать содержание продолжительных видеопередач и подкастов с помощью автоматических субтитров и инструментов искусственного интеллекта, не просматривая полный материал. По мнению депутата, это меняет способы потребления информации, а редакциях уже сейчас необходимо адаптироваться к новым условиям.

Соучредитель Платформы действий медиа Кыргызстана Чолпон Ногойбаева в своем выступлении подчеркнула особую роль медиасектора в экономической и общественной жизни страны. По ее словам, медиа одновременно являются частью экономики и важным общественным институтом, обеспечивающим информирование граждан, диалог между государством и обществом и обратную связь.

Она отметила, что государственная поддержка медиасектора должна рассматриваться не как расходная статья, а как долгосрочная инвестиция в развитие общества, экономическую устойчивость и национальную безопасность.

В качестве аргументов были приведены результаты международного исследования Value of Journalism, представленного в Бонне в 2026 году. В частности, в выступлении были отмечены данные об экономической отдаче журналистских расследований, взаимосвязи свободы прессы и экономического роста, а также масштабах экономического ущерба от дезинформации.

Чолпон Ногойбаева также обозначила необходимость обсуждения долгосрочных механизмов финансирования медиасектора за счет национальных ресурсов, включая государственные средства. По ее мнению, такие механизмы должны разрабатываться при участии представителей всего медиасообщества, обеспечивать равные условия для СМИ независимо от формы собственности и гарантировать независимость редакционной политики.

Отдельно она обратила внимание на влияние крупных цифровых платформ на медиарынок и необходимость постоянного диалога между государством и медиа для выработки подходов к регулированию этой сферы.

В ходе пленарной сессии также были рассмотрены приоритеты государственной политики в сфере медиа, экономическая устойчивость отечественных СМИ и трансформация журналистского образования.

С докладами выступили:

Салкын Сарногоева, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, представила приоритеты государственной политики в медиапространстве; Азамат Тунай, главный редактор издания "Четвертая власть.kg" и медиаэксперт, рассказал о проблемах экономической устойчивости СМИ в условиях глобального кризиса журналистики; Ширин Костюк, директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, осветила влияние алгоритмов и искусственного интеллекта на журналистику и подготовку будущих специалистов.

Во второй половине дня участники продолжили работу в трех тематических секциях. Обсуждения были направлены на более детальное рассмотрение технологических, общественных и профессиональных вызовов, с которыми сталкивается медиасектор.

В рамках секций рассмотрели следующие темы:

"AI-трансформация медиа: ожидания и последствия" - модератор Дина Маслова, директор "Kaktus.media". Участники обсудили влияние искусственного интеллекта на работу редакций, журналистские профессии и перспективы развития медиаконтента.

"Журналистика в эпоху социальной поляризации" - модератор Данияр Садиев, ПДМК. Дискуссия была посвящена роли СМИ в условиях общественной поляризации и вызовам, связанным с распространением информации в цифровой среде.

"Территории свободы и безопасность: в поисках баланса" - модератор Омурбек Сатаев, ПДМК. Участники рассмотрели вопросы свободы слова, безопасности журналистов и поиска баланса между правами и профессиональными обязанностями представителей СМИ.

Итоги форума

Результаты секционных дискуссий были представлены на заключительной пленарной сессии под руководством Тамары Валиевой. Участники поделились основными выводами, обозначили проблемные вопросы и предложили направления дальнейшего профессионального взаимодействия.

В заключительной части мероприятия медиаконсультант Авланбек Джумабаев выступил с поздравительным обращением к участникам в преддверии Дня информации и печати.

Форум завершился форматом "Открытого микрофона", в рамках которого участники смогли высказать свои мнения, поделиться инициативами и предложениями по развитию медиасектора Кыргызстана.

Медиафорум "Медиа Талкуу: Диалог в меняющемся мире" стал площадкой для обмена опытом и обсуждения общих вызовов, стоящих перед журналистским сообществом, государственными институтами и другими участниками медиасферы. Проведенные дискуссии подчеркнули важность продолжения открытого и конструктивного диалога о будущем журналистики, экономической устойчивости СМИ, свободе слова и безопасности представителей медиа.