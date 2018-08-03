Французам запретили приставать к девушкам на улице

Публичное домогательство во Франции теперь под запретом. Соответствующий закон принял Парламент страны. Информацию об этом передает зарубежное издание Dailystorm.

Согласно нововведениям, за приставания к представительницам прекрасного пола грозит штраф от 90 до 750 евро. В случае отягчающих обстоятельств - если жертва была "особо уязвима" - или в случае повторного нарушения штраф может вырасти до трех тысяч евро.

Помимо этого, законом зафиксирован возраст сексуального согласия (15 лет) и ужесточены меры наказания за изнасилование. Преступник может быть осужден на 20 лет тюремного заключения.

Отмечается, что изменения в законодательство последовали в ответ на ряд инцидентов, произошедших во Франции в последние месяцы. Так, недавно в Париже избили девушку, которая попросила замолчать прохожего, свистевшего ей вслед. А возраст согласия на сексуальные отношения был уточнен после разбирательств двух дел в суде об изнасиловании подростков 11 и 14 лет.