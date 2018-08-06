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В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?

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- Виктория Григоренко
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На Токтогульской ГЭС зимой могут выйти из строя три блочных трансформатора. В итоге республика останется без половины необходимой электроэнергии, что обернется коллапсом. Об этом VB.KG сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

По его словам, уже сейчас, при работе в обычном режиме и выработке лишь 25-26 миллионов киловатт часов, установленные в декабре прошлого года и июле нынешнего трансформаторы нагреваются.

- Информация из первых источников. О проблеме известно уже довольно длительное время. На данный момент создается угроза взрыва других блочных трансформаторов. Из "июльского" выходит газ от нагрева трансформаторного масла. И это при том, в рамках модернизации Токтокулки на их замену заложено 55 млн сомов. Купили их в Китае. Уже сейчас один вышел из строя. В декабре, когда потребление увеличится в 3 раза, а выработка электроэнергии достигнет 67-70 млн киловатт часов, взрыв или пожар на них неизбежен. Так как при коротком замыкании происходит электрическая дуга, - отметил Умбеталиев.

Общественный деятель, специализирующийся на вопросах энергетики подчеркнул, что основная доля аварий приходится именно на трансформаторы.

- Речь идет о стратегическом объекте – Токтокульской ГЭС. Ее мощность – 1200 мегаватт. Причем, от слаженности работы этого объекта зависит вся энергосистема КР. Например, если один агрегат выходит из строя – это минус 300 мегаватт. Поломаются три – 900 мегаватт – то есть, половина всей потребляемой республикой энергии. В итоге КР может из-за халатности и коррупционной составляющей чиновников остаться без необходимого лимита электричества. Важно,что в зимнее время восполнить дефицит нам не сможет ни Казахстан, ни Таджикистан. И Кыргызстан погрузится в очередной энергетический коллапс, - уверен Расул Умбеталиев.

URL: https://www.vb.kg/372627
Теги:
ГЭС, отключение электроэнергии, Кыргызстан, Расул Умбеталиев, Электрические станции
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Комментарии
Нияз Давлетов
06.08.2018, 18:59
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Комментариев: 82

Почему аксакал свое не работал? и теперь эксперт как будто он все знает Нострадамус или как там у них предсказательница, просто смешно.

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Мика Мамаев
06.08.2018, 19:08
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Комментариев: 19

Будем ждать до последнего),,,как это по кыргызски)

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Энергетик
06.08.2018, 21:21

Граждане. Ситуация на Токтогульской ГЭС нормальная, без никаких аварий. Трансформатор 1 недавно смонтированный, он пока будет проходить опытную эксплуатацию. Уважаемые ВБ если ты хотите доводить до народа правдивую информацию пожалуйста пользуйтесь информацией у специалистов, а не «экспертов». Заранее Вас благодарю.

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Adilet
06.08.2018, 21:29

Срочно принимайте меры по не допущению этого вашего энергоколлапса этого ещё нам не хватало

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Энергетк
06.08.2018, 22:02

До тех пор,пока управление энергосектором не войдет в правовое русло-проблемы в энергетике(как и в прошлом году) будут систематически! Детище С.Исакова и А.Калиева -Нацэнергохолдинг оказалось ублюдочно-коррупционным. За примерами далеко ходить не надо-провал со строительством Верхненарынского каскада ГЭС и разрыв отношений с Русгидро(много попросили), Косяк с мошенниками из чешской Лигласс(много запросили), провал с проектированием и строительством Каракечинской ГЭС(банально просрали), катастрофа с Бишкекской ТЭЦ в зиму 2017-1018 года( много отмели) ,теперь аварии на ГЭСах... Все это результат "ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" Нацэнергохолдинга, которая была создана и существует НЕ ЗАКОННО и для того,что бы грести под себя народные деньги( потому эти деятели и сидят в СИЗО)!

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