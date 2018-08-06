В Кыргызстане назревает энергетический коллапс?

На Токтогульской ГЭС зимой могут выйти из строя три блочных трансформатора. В итоге республика останется без половины необходимой электроэнергии, что обернется коллапсом. Об этом VB.KG сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

По его словам, уже сейчас, при работе в обычном режиме и выработке лишь 25-26 миллионов киловатт часов, установленные в декабре прошлого года и июле нынешнего трансформаторы нагреваются.

- Информация из первых источников. О проблеме известно уже довольно длительное время. На данный момент создается угроза взрыва других блочных трансформаторов. Из "июльского" выходит газ от нагрева трансформаторного масла. И это при том, в рамках модернизации Токтокулки на их замену заложено 55 млн сомов. Купили их в Китае. Уже сейчас один вышел из строя. В декабре, когда потребление увеличится в 3 раза, а выработка электроэнергии достигнет 67-70 млн киловатт часов, взрыв или пожар на них неизбежен. Так как при коротком замыкании происходит электрическая дуга, - отметил Умбеталиев.

Общественный деятель, специализирующийся на вопросах энергетики подчеркнул, что основная доля аварий приходится именно на трансформаторы.

- Речь идет о стратегическом объекте – Токтокульской ГЭС. Ее мощность – 1200 мегаватт. Причем, от слаженности работы этого объекта зависит вся энергосистема КР. Например, если один агрегат выходит из строя – это минус 300 мегаватт. Поломаются три – 900 мегаватт – то есть, половина всей потребляемой республикой энергии. В итоге КР может из-за халатности и коррупционной составляющей чиновников остаться без необходимого лимита электричества. Важно,что в зимнее время восполнить дефицит нам не сможет ни Казахстан, ни Таджикистан. И Кыргызстан погрузится в очередной энергетический коллапс, - уверен Расул Умбеталиев.