Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

В Кыргызстане пройдет первый тур "Современный Шелковый путь"

166  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый тур "Современный Шелковый путь" пройдет в Кыргызстане.

Об этом стало известно накануне в ходе 13-го заседания рабочей группы по туризму Совета Сотрудничества тюркоязычных государств - Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Встреча прошла в Астане (Казахстан).

Как сообщают зарубежные СМИ, участники заседания обсудили программу создания единого продукта "Современный Шелковый путь" и его продвижения на международном рынке.

К примеру, турецкая сторона уже представила разработанный сайт, где размещена информация о некоторых достопримечательностях четырех стран. Среди них - мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Казахстане, караван-сарай в азербайджанском Шеки, древний Таш-Рабат в Кыргызстане и Гранд-базар в Стамбуле.

Сообщается, что билеты на турпакеты "Современный Шелковый путь" уже поступили в продажу.

Планируется, что первый тур в рамках проекта состоится в конце августа - начале сентября по Казахстану и Кыргызстану. В том числе туристам предложат посетить Третьи всемирные игры кочевников.

В настоящее время участники Тюркского совета прорабатывают интересные маршруты.

Было отмечено, что в рамках проекта в Каспийском море может появиться круизное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном.

Кроме прочего, участники заседания обсудили развитие отношений в сфере туризма стран-членов Тюркского совета, Узбекистана, Туркменистана и Китая, упрощение визового режима между тюркоязычными странами и укрепление отношений со Всемирной туристской организацией ООН.

URL: https://www.vb.kg/372674
Теги:
Азербайджан, Казахстан, Китай, туризм, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шелковый путь, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  