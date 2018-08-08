В Кыргызстане пройдет первый тур "Современный Шелковый путь"

Первый тур "Современный Шелковый путь" пройдет в Кыргызстане.

Об этом стало известно накануне в ходе 13-го заседания рабочей группы по туризму Совета Сотрудничества тюркоязычных государств - Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Встреча прошла в Астане (Казахстан).

Как сообщают зарубежные СМИ, участники заседания обсудили программу создания единого продукта "Современный Шелковый путь" и его продвижения на международном рынке.

К примеру, турецкая сторона уже представила разработанный сайт, где размещена информация о некоторых достопримечательностях четырех стран. Среди них - мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Казахстане, караван-сарай в азербайджанском Шеки, древний Таш-Рабат в Кыргызстане и Гранд-базар в Стамбуле.

Сообщается, что билеты на турпакеты "Современный Шелковый путь" уже поступили в продажу.

Планируется, что первый тур в рамках проекта состоится в конце августа - начале сентября по Казахстану и Кыргызстану. В том числе туристам предложат посетить Третьи всемирные игры кочевников.

В настоящее время участники Тюркского совета прорабатывают интересные маршруты.

Было отмечено, что в рамках проекта в Каспийском море может появиться круизное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном.

Кроме прочего, участники заседания обсудили развитие отношений в сфере туризма стран-членов Тюркского совета, Узбекистана, Туркменистана и Китая, упрощение визового режима между тюркоязычными странами и укрепление отношений со Всемирной туристской организацией ООН.