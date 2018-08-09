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Врачи Нацгоспиталя просят опознать неизвестного пациента

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- Виктория Григоренко
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В Главную клиническую больницу №6 7 августа 2018 года поступил в бессознательном состоянии мужчина-азиат 20-22 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала врач Центра экстренной медицины Жанар Айдарова.

"На данный момент он переведен в Национальный госпиталь, в отделение неврологии №3. При себе нет ни телефона, ни документов, подтверждающих личность. Из одежды - футболка и шорты черного цвета. Найден он был в Бишкеке. Парень находится в коматозном состоянии", - отмечает Айдарова.

Всех, кто узнал мужчину на фото, просьба сообщить его родственникам.

URL: https://www.vb.kg/372699
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медицина
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