Врачи Нацгоспиталя просят опознать неизвестного пациента

В Главную клиническую больницу №6 7 августа 2018 года поступил в бессознательном состоянии мужчина-азиат 20-22 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала врач Центра экстренной медицины Жанар Айдарова.

"На данный момент он переведен в Национальный госпиталь, в отделение неврологии №3. При себе нет ни телефона, ни документов, подтверждающих личность. Из одежды - футболка и шорты черного цвета. Найден он был в Бишкеке. Парень находится в коматозном состоянии", - отмечает Айдарова.

Всех, кто узнал мужчину на фото, просьба сообщить его родственникам.