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Стоит ли Кыргызстану декриминализовать курение анаши?

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане надо декриминализовать употребление легких наркотиков. Об этом редакции VB.KG заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев.

Парламентарий сразу оговорился, что это не официальное предложение, а его личные мысли. Также он подчеркнул, что не стоит путать декриминализацию с легализацией наркотиков.

- Это разные вещи. Легализация – когда мы разрешаем официально продавать наркотики, как правило - легкие. Это как в нескольких штатах Канады, в Голландии. Декриминализация – когда мы убираем уголовное и административное наказание за то, что человек употребляет или приобретает в целях употребления. Это абсолютно не означает освобождение от ответственности самих реализаторов наркотических веществ, - отметил Бекешев.

Нардеп сообщил, что в настоящее время, к примеру, курение "травки" наказывается штрафом. Но разве это борьба с наркопотребителями? – вопрошает он.

- Что эти штрафы дают обществу? Я уверен, что если декриминализуем – возмутится милиция. Не из-за того, что порядок будет нарушаться, а потому что у них отнимут незаконный доход. Сейчас сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы разыскивать реальных преступников, бороться с ОПГ, занимаются каким-то 20-летним парнем, который покурил анашу. Его поймали, сказали "хочешь, мы твоим родителям расскажем", тот естественно в страхе говорит "нет, не надо". Тогда милиционеры требуют 200 долларов. Тот бегает и находит, занимает, отдает им. Это отлаженная схема. Потому что потребители наркотиков - основной доход сотрудников милиции, - считает парламентарий.

Наркопотребителей стоит мотивировать к здоровому образу жизни, а не бороться с ними, говорит Дастан Бекешев.

- Я раньше тоже думал, что таких людей лучше наказывать. Но нет. Мы же с алкоголем не боремся. А он более серьезные последствия имеет. Мы считаем, что это нормально, если человек вышел на улицу и выпил бутылку пива, но ненормально, когда он покурил наркотики. Сразу называем его последним человеком, изгоем. Но надо их вытаскивать - вовлекать в спорт, открывать бесплатные спортивные площадки, футбольные поля, чтобы они были всюду. В каждой области по 100 площадок сделать, и, поверьте, это даст отличный эффект. Один придет, другой, это станет модой на спорт, на здоровый образ жизни. К примеру, так поступили в Исландии, чтобы вытащить молодежь из наркомании. И помогло. А наказанием мы никогда ничего не исправим – наоборот сделаем хуже, при этом развивая коррупцию.

Многие страны мира, по словам Бекешева, пошли на декриминализацию легких наркотиков, и не ощутили после этого существенного вреда для общества.

- Если говорить о нашем менталитете, то, конечно, рановато нам вводить такие антимеры. Мы географически так расположены, что через нашу страну проходят наркодороги, плюс та же конопля произрастает почти в каждом огороде. Нам бы сделать хорошее исследование для начала. Не 50 человек опросить, а целые университеты. Тогда станет понятно, что чуть ли не 40 % молодежи из тех, кто курит, употребляет легкие наркотики, и многие сталкивались уже с милицией и отдавали деньги. Отсюда уже можно будет делать конкретные выводы, - заключил Дастан Далабайевич.

К слову, сейчас, согласно Административному кодексу КР ст. 91-2. "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах" наказывается штрафом от 500-2000 сомов. Либо арестом на срок до пяти суток с конфискацией наркотических средств или психотропных веществ.

Те же действия, совершенные повторно в течение года по ст. 246-1 УК КР - общественными работами от ста до двухсот сорока часов или штрафом в размере до 5000 сомов, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

URL: https://www.vb.kg/372700
Теги:
Дастан Бекешев, закон, молодежь, наркотики, уголовная ответственность, Административный кодекс, здоровье, Жогорку Кенеш, анаша, УВД
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