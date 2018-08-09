На должностных лиц ГРС Араванского района возбужден ряд уголовных дел

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление должностным положением" и 305-2 "Нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики" УК КР.

Установлено, что ответственные и должностные лица Араванского районного управления Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, злоупотребляя должностным положением за период с 2015 по 2018 годы, незаконно получали денежные средства, путем начисления заработной платы работнику, который фактически не работал в управлении.

В результате чего государству причинен ущерб в размере 644 тыс. 167 сомов.

Кроме того, должностные лица Араванского районного управления Госрегистра и А.Анаровского айыл окмоту Араванского района, несмотря на то, что земельный участок был предоставлен лишь во временное пользование, в нарушение требований земельного законодательства, выдали государственный акт о праве частной собственности на земельный участок, расположенный в селе Кайрагач-Арык, рядом с образовательным учреждением.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации дальнейшего расследования.