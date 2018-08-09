Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

На должностных лиц ГРС Араванского района возбужден ряд уголовных дел

91  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление должностным положением" и 305-2 "Нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики" УК КР.

Установлено, что ответственные и должностные лица Араванского районного управления Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, злоупотребляя должностным положением за период с 2015 по 2018 годы, незаконно получали денежные средства, путем начисления заработной платы работнику, который фактически не работал в управлении.

В результате чего государству причинен ущерб в размере 644 тыс. 167 сомов.

Кроме того, должностные лица Араванского районного управления Госрегистра и А.Анаровского айыл окмоту Араванского района, несмотря на то, что земельный участок был предоставлен лишь во временное пользование, в нарушение требований земельного законодательства, выдали государственный акт о праве частной собственности на земельный участок, расположенный в селе Кайрагач-Арык, рядом с образовательным учреждением.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации дальнейшего расследования.

URL: https://www.vb.kg/372703
Теги:
Араванский район, коррупция, Ошская область, уголовная ответственность, Госрегистр, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  