Сапар Исаков: "Я не собираюсь убегать от следствия"

"Я вовремя приходил на все допросы, сдал все документы, отменил важную поездку в Москву. Все говорит о том, что я не собираюсь убегать от следствия". С таким заявлением сегодня, 9 августа, выступил бывший премьер-министр Сапар Исаков в ходе рассмотрения жалобы адвокатов на продление срока ареста в Бишкекском городском суде.

Отметим, адвокаты Нурбек Токтакунов и Учкун Каримов сообщили, что в соответствии со ст. 110 УПК КР мера пресечения в виде заключения под стражей назначается в исключительных случаях, если есть риск скрыться от органов следствия или суда. Исаковe же они просят сменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Однако судебная коллегия в очередной раз отказала в смягчении меры пресечению Сапару Исакову, оставив в силе решение Первомайского райсуда Бишкека.

Таким образом задержанный по делу "Модернизации ТЭЦ Бишкека" бывший премьер останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 5 октября.

Его защитники намерены вновь обжаловать решение суда в Верховном суде КР.