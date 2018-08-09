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Сапар Исаков: "Я не собираюсь убегать от следствия"

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- Оксана Гут
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"Я вовремя приходил на все допросы, сдал все документы, отменил важную поездку в Москву. Все говорит о том, что я не собираюсь убегать от следствия". С таким заявлением сегодня, 9 августа, выступил бывший премьер-министр Сапар Исаков в ходе рассмотрения жалобы адвокатов на продление срока ареста в Бишкекском городском суде.

Отметим, адвокаты Нурбек Токтакунов и Учкун Каримов сообщили, что в соответствии со ст. 110 УПК КР мера пресечения в виде заключения под стражей назначается в исключительных случаях, если есть риск скрыться от органов следствия или суда. Исаковe же они просят сменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Однако судебная коллегия в очередной раз отказала в смягчении меры пресечению Сапару Исакову, оставив в силе решение Первомайского райсуда Бишкека.

Таким образом задержанный по делу "Модернизации ТЭЦ Бишкека" бывший премьер останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 5 октября.

Его защитники намерены вновь обжаловать решение суда в Верховном суде КР.

URL: https://www.vb.kg/372708
Теги:
Верховный суд, заключенные, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Нурбек Токтакунов, Сапар Исаков, ТЭЦ
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Комментарии
Самат Муктаров
09.08.2018, 18:00
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 102
Минусов: 108
Комментариев: 181

Че собираешься что ли? Лучше там без лишних проблем всем органам.

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