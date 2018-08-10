Феликс Кулов сделал Сооронбаю Жээнбекову несколько предложений

Политик Феликс Кулов направил президенту КР открытое письмо. Об этом он сообщил VB.KG.

По словам Феликса Шаршенбаевича, письмо связано с недавним обращением главы к общественности о внесении предложений по вопросам, затрагивающим важные стороны жизни нашей страны.

- Изложенные ниже предложения основаны на опыте, который мы приобрели за последние годы нашей независимости. Во избежание различных домыслов, сразу хочу сказать, что я не претендую на какие-либо должности. При этом приведенные в письме инициативы принадлежат как мне, так и ряду инициативных, заинтересованных в развитии своей страны людей. И если какие-то из них будут критично восприняты, то я готов принять критику на свой счет. В случае положительной реакции – озвучу имена соавторов, - пояснил Кулов.

Основные тезисы письма касаются: управления властью, президентской и парламентской формы правления, внесения изменений в процедуру избрания депутатов ЖК, об избрании мэров городов, борьбе с коррупцией и экономических составляющих.

Итак, политик предлагает бороться с двоевластием двумя методами.

Первый – страна переходит к классической, западноевропейской парламентской модели правления, при которой главным ответственным лицом в государстве является премьер-министр, например, как в Германии.

Второй - установление президентское формы правления, при которой есть только президент, он же глава исполнительной власти.

- Нечто похожее на госустройство в США, где нет должности премьер-министра. При этом предлагается, чтобы глава государства избирался на 7 лет и только один раз. И после ухода не мог состоять в какой-либо политической партии, - отметил Кулов.

Касательно избрания парламентариев политик отмечает, что изменения, предлагаемые ЦИК, носят косметический характер и не устраняют даже в малейшей степени недостатки.

- Они проявились на последних выборах в ЖК, где имели место самые масштабные подкупы избирателей. Поэтому, вместо существующей пропорциональной системы выборов в ЖК, нами предлагается пропорционально-преференциальная система. Избиратель будет голосовать не только за понравившуюся ему партию, но и одновременно избирать конкретного кандидата по своему избирательному округу. Также стоит подумать и о необходимости перехода к прямым выборам мэров городов и глав айыл окмоту. Это исключит клановость, повысит ответственность глав муниципалитета перед жителями и улучшит экономическую ситуацию в регионах, - уверен Феликс Шаршенбаевич.

Что касается экономической составляющей, то в этом плане политик предлагает создание Народных акционерных обществ.

- В ближайшее время государство не может позволить себе существенно повысить пенсии и зарплаты. И решить эту проблему частично смогут подобные организации. В качестве пилотного проекта решено создать Народное акционерное общество на базе использования золоторудного месторождения "Алтын жылга", поддержанное более чем 10 тыс. жителей Баткенской области. Также стоит подумать и о создании финансово-банковского центра "Бишкек" с последующим решением образовать в нем специализированный суд по рассмотрению инвестиционных споров на основе английского права с участием приглашенных судей из-за рубежа. В Казахстане это успешно внедрили, даже не побоявшись пойти на изменение своей Конституции. Без принятия подобных неординарных решений прорыв в экономике невозможен, - заключил Кулов.

Феликс Шаршенбаевич подчеркнул, что озвученные тезисы – лишь часть разработанных инициатив, которые они готовы предложить и по мере возможностей участвовать в их реализации.