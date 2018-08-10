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Феликс Кулов сделал Сооронбаю Жээнбекову несколько предложений

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- Виктория Григоренко
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Политик Феликс Кулов направил президенту КР открытое письмо. Об этом он сообщил VB.KG.

По словам Феликса Шаршенбаевича, письмо связано с недавним обращением главы к общественности о внесении предложений по вопросам, затрагивающим важные стороны жизни нашей страны.

- Изложенные ниже предложения основаны на опыте, который мы приобрели за последние годы нашей независимости. Во избежание различных домыслов, сразу хочу сказать, что я не претендую на какие-либо должности. При этом приведенные в письме инициативы принадлежат как мне, так и ряду инициативных, заинтересованных в развитии своей страны людей. И если какие-то из них будут критично восприняты, то я готов принять критику на свой счет. В случае положительной реакции – озвучу имена соавторов, - пояснил Кулов.

Основные тезисы письма касаются: управления властью, президентской и парламентской формы правления, внесения изменений в процедуру избрания депутатов ЖК, об избрании мэров городов, борьбе с коррупцией и экономических составляющих.

Итак, политик предлагает бороться с двоевластием двумя методами.

Первый – страна переходит к классической, западноевропейской парламентской модели правления, при которой главным ответственным лицом в государстве является премьер-министр, например, как в Германии.

Второй - установление президентское формы правления, при которой есть только президент, он же глава исполнительной власти.

- Нечто похожее на госустройство в США, где нет должности премьер-министра. При этом предлагается, чтобы глава государства избирался на 7 лет и только один раз. И после ухода не мог состоять в какой-либо политической партии, - отметил Кулов.

Касательно избрания парламентариев политик отмечает, что изменения, предлагаемые ЦИК, носят косметический характер и не устраняют даже в малейшей степени недостатки.

- Они проявились на последних выборах в ЖК, где имели место самые масштабные подкупы избирателей. Поэтому, вместо существующей пропорциональной системы выборов в ЖК, нами предлагается пропорционально-преференциальная система. Избиратель будет голосовать не только за понравившуюся ему партию, но и одновременно избирать конкретного кандидата по своему избирательному округу. Также стоит подумать и о необходимости перехода к прямым выборам мэров городов и глав айыл окмоту. Это исключит клановость, повысит ответственность глав муниципалитета перед жителями и улучшит экономическую ситуацию в регионах, - уверен Феликс Шаршенбаевич.

Что касается экономической составляющей, то в этом плане политик предлагает создание Народных акционерных обществ.

- В ближайшее время государство не может позволить себе существенно повысить пенсии и зарплаты. И решить эту проблему частично смогут подобные организации. В качестве пилотного проекта решено создать Народное акционерное общество на базе использования золоторудного месторождения "Алтын жылга", поддержанное более чем 10 тыс. жителей Баткенской области. Также стоит подумать и о создании финансово-банковского центра "Бишкек" с последующим решением образовать в нем специализированный суд по рассмотрению инвестиционных споров на основе английского права с участием приглашенных судей из-за рубежа. В Казахстане это успешно внедрили, даже не побоявшись пойти на изменение своей Конституции. Без принятия подобных неординарных решений прорыв в экономике невозможен, - заключил Кулов.

Феликс Шаршенбаевич подчеркнул, что озвученные тезисы – лишь часть разработанных инициатив, которые они готовы предложить и по мере возможностей участвовать в их реализации.

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URL: https://www.vb.kg/372717
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Нурлан Каюмов
10.08.2018, 17:15
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 12
Комментариев: 17

Кулов эми эс алсын. Мунун туштон кийинки акылы эч кимге керек эмес. Эгемендуулук алган жылдардан бери чечуучу кызматтарда турду. Ушул айткандарын ошондо ишке ашырса болбойбу. Кызмат сурабаймын деп жанын жеп жатканын мунун. Кенешчилик кызматты суранып чуркап жургонун баары эле айтып жатпайбы. 

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Жалоба модератору
Самат Муктаров
10.08.2018, 17:25
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 103
Минусов: 109
Комментариев: 183

Не стоило бы ему именно ему что учит предлагать или там ещё что сказать президенту у него уже был когда то шанс что делать сказать предлагать но не сейчас. Отдыхайте товарищ Кулов ваш поезд давно поехал.

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