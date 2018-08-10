Житель Кара-Балты без стеснения выбрасывает мусор в неположенном месте

Стихийная свалка мусора и бытовых отходов в последние годы стала настоящим бедствием для Кыргызстана. Причем, места для подобных нужд граждане особо не ищут. Где приспичит, там и бросают.

И замечания тех, кто застал несознательных граждан в момент незаконного загрязнения природы и пытается воззвать к совести хамов, последних особо не волнуют. Тому доказательство видео, опубликованное пользователем Беком Амановым в Facebook.

"Недавно в западном квартале Кара-Балты управляющая компания, наконец, убрала мусор. Однако накануне этот байкешка, несмотря на то, что я его снимаю, продолжал выкидывать мусор. Кто его узнает, передайте, что так делать не надо", - пишет пользователь.

А, действительно, может пора уже создавать список подобных "героев", для которых экология страны – пустой звук?!

Госэкотехинспекции также стоит обратить внимание на действия данного гражданина и принять соответствующие меры. Возможно, материальные затраты его остановят эффективнее, чем общественное порицание.