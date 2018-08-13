Ветеринары Казахстана выбросили 120 доз препарата от ящура

Флаконы с вакциной от опасного заболевания скота обнаружили в Каратальском районе Алматинской области. Об этом сообщает сайт Informburo.kz

Как отмечается, жители района разместили в социальной сети видео, на котором запечатлено, как в степи прямо у дороги валяются флаконы с неиспользованной вакциной от ящура скота.

Ветеринарный врач Жанат Тлегенов об опасной находке сообщил своему руководству и был крайне удивлён их реакции.

"Когда мы сюда приехали, обнаружили 30-40 флаконов, в каждом по 210 доз. Мы всё сложили в мешок, а старшие увезли на машине. Потом в конторе нас собрал руководитель и сказал, что мы якобы ничего не видели и не слышали. Нас даже заставили об этом написать расписку, а иначе пригрозили уволить", – рассказал ветеринарный врач Каратальской районной ветеринарной инспекции Жанат Тлегенов.

В Каратальской районной ветстанции о пропаже препаратов знают, но найти виновных не могут.

Уточняется, что всего в Каратальском районе трудятся 65 ветеринарных врачей. Кто из них не доехал до пункта назначения в крестьянское хозяйство и выбросил опасную вакцину в степи, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.

Справка VB.KG:

Ящур – опасное вирусное заболевание домашних животных, которое быстро распространяется и может вызвать эпидемию. От скота могут заразиться и люди.

Примечательно, что наши соседи по границе систематически обвиняют Кыргызстан в неблагоприятной эпизоотической обстановке. Более того, спустя три года и одобрении остальных участников ЕАЭС о ситуации с заболеванием скота в нашей республике, они находят очередные доводы для продления запрета на экспорт мясной продукции из КР. Вот только, судя по последнему видео, как в реальности обстоит делу у них, сказать однозначно сложно. Так может другим государствам интеграционного государства тоже стоит проверить Казахстан на благоприятность в животноводческом секторе?