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В центре Бишкека пытались убить российского бизнесмена. Опять...

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- Виктория Григоренко
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На улице Исанова, 98 произошло нападение на российского бизнесмена Александра Гайдукова. Информацию об этом VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, в 11.28 в милицию поступил сигнал о том, что в районе Бишкеке граждане услышали взрыв.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего. Жертв избежать удалось. На данный момент бизнесмена забрала карета скорой помощи, - пояснили в ГУВД.

Источники в медицинском учреждении сообщили VB.KG, что у пострадавшего многочисленные оскольчатые ранения бедра и кисти.

- Сейчас он доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Его состоянии стабильное. Но какое-то время он должен будет провести в стационаре. Проведут обработку и лечение ран. Хирургического вмешательства ему не требуется, - уточнил источник в БНИЦТО.

В правоохранительных органах предполагают, что предпринимателя могли припугнуть из-за долгов. Опять. Подобное предупреждение он уже получал весной 2016 года. Тогда в момент, когда он садился за руль своего авто, в него из обреза выстрелил неизвестный. Нападавший скрылся с места преступления и оставил ружье марки ТОЗ-34. Милиция возбудила уголовное дело по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Покушение на убийство".

URL: https://www.vb.kg/372725
Теги:
бизнес, покушение, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, ГУВД
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