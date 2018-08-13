Сегодня станет известно, когда Суракматов вступит в должность мэра

Сегодня на заседании ЦИК сообщат официальную дату вступления в должность мэра Бишкека Азиза Суракматова. Об этом VB.KG сообщили в избирательном органе.

Выборы мэра, напомним, сопровождались чередой возмущений со стороны отдельных представителей НПО. Причиной их недовольства назывался строительный бизнес, которым владел кандидат. Это, по их мнению, будет помехой работе Суракматова на своем посту.

Однако политолог и юрист Кайрат Осмоналиев уверен, что мэр избран законно и отныне обязан работать на благо города и его жителей.

- Конечно, думаю, было бы справедливее, если бы происходили дебаты из двух-трех человек. Но наша сегодняшняя реальность иная. Тем не менее, на мой взгляд, наличие стабильного бизнеса – показатель того, что человек – неплохой хозяйственник. А это как раз и надо городу. Также хочется уже видеть на посту главы муниципалитета человека, который мало говорит и много делает, решает практические вопросы. Пока Суракматов создает такое впечатление. Да и после стольких нареканий по его избранию око общественности будет пристально наблюдать за каждым его шагом, и если бы что-то случилось незаконное, это бы сразу вылезло наружу. Да и потом он всячески должен будет доказывать, что никакого конфликта интересов у него нет, - считает Осмоналиев.

К слову, райсуд не принял на рассмотрение и заявление журналистки Канышай Мамыркуловой. Она пыталась опротестовать решение ТИК относительно экзамена по госязыку, который ранее сдал тогда еще кандидат в мэры Азиз Суракматов.

Ранее политолог Шерадил Бактыгулов в интервью VB.KG также говорил, что горожанам не стоит бояться, что градоначальником может стать бизнесмен.

- Что мешает Азизу Суракматову сейчас продолжать заниматься бизнесом, который и так процветает? Если будет какая-либо схема по оказанию преференций своей компании – это уже коррупция. Соответственно расследованием займется ГКНБ. И наказание для муниципального служащего более жестокое. По уголовному кодексу не менее трех лет с конфискацией имущества. Так что ставки достаточно высокие, я не думаю, что он начнет рисковать. А следовательно, став мэром Бишкека, Азиз Суракматов вряд ли будет продвигать свой строительный бизнес за счет занимаемого положения, - пояснил эксперт.

Напомним, депутаты БГК 8 августа на внеочередной, XVIII сессии избрали нового мэра Бишкека. Им стал Азиз Суракматов. В голосовании приняли участие 44 присутствующих депутата. За его кандидатуру проголосовали 43, против - 1.