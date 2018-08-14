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ДТП в Кара-Суйском районе: девочка 10-ти лет погибла, шестеро в больнице

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- Оксана Гут
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Шестеро пострадавших в ДТП в Кара-Суйском районе на данный момент находятся в областной больнице. Девочка 10-ти лет скончалась накануне от полученных травм. Об этом редакции VB.KG сообщили в УВД Ошской области.

В ведомстве отметили, что смертельная авария произошла утром 13 августа на 649 км автодороги Бишкек-Ош, в районе села Ынтымак Отуз-Адырского айыл окмоту Кара-Суйского района. Факт ДТП зарегистрирован, ведется следствие, назначены судебная и автотехническая экспертизы. По результатам которых будет дана юридическая оценка произошедшего.

По предварительным данным, житель города Ош Ж.Б. 1992 г.р. за рулем Honda Stepwgn, пытаясь совершить автообгон, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. Оба водителя и их пассажиры были доставлены в Ошскую областную больницу, где девочка А.К. 2008 г.р. - пассажир "Матиза", скончалась.

URL: https://www.vb.kg/372772
Теги:
дети, ДТП, Кара-Суйский район, Ошская область, погибшие, уголовная ответственность, безопасность, УВД
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