Юг республики опять трясет

14 августа 2018 года в 06:01 в Ошской области произошло землетрясение с силой в эпицентре около 3-х баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Академии наук КР.

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 23 километра.

"Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 4 км к северо-востоку от села Сары-Таш. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Сары-Таш - около 3-х баллов, в селах Ак-Босого и Кара-Киндик - 2,5", - проинформировали в ИС НАН КР.