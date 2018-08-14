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Юг республики опять трясет

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- Виктория Григоренко
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14 августа 2018 года в 06:01 в Ошской области произошло землетрясение с силой в эпицентре около 3-х баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Академии наук КР.

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 23 километра.

"Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 4 км к северо-востоку от села Сары-Таш. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Сары-Таш - около 3-х баллов, в селах Ак-Босого и Кара-Киндик - 2,5", - проинформировали в ИС НАН КР.

URL: https://www.vb.kg/372782
Теги:
землетрясение, Ошская область, Кыргызстан, сейсмология
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