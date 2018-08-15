Медики в Тогу-Тороуском районе на свои средства "латают" местную больницу

Это не только в Тогуз-Тороо? Это повсеместно и не только в медучреждениях.
Инфекционная больница Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области не ремонтировалась с 80-х годов XX века. Об этом на своей странице в Facebook заявила депутат ЖК Ирина Карамушкина.
По ее словам, это один из самых удаленных и труднодоступных районов, пока не завершено строительство дороги "Север-Юг".
- Обращаюсь к министру здравоохранения Космосбеку Сариевичу! Шесть лет назад я была здесь, еще тогда обещали сделать ремонт, но всё по-прежнему. Врачи и медперсонал собирают с зарплаты и своими силами поддерживают некоторые палаты. Когда наведём порядок? - задалась вопросом Карамушкина.
Возмутило депутата и состояние учебных заведений региона.
- В трех школах МЧС не разрешает учиться детям - подпорка держит потолок в классе, а новые школы с 2013 года стоят недостроенными. При этом учебные заведения, рассыпающиеся и опасные, от безысходности готовят к 1 сентября. Ведь детям попросту негде учиться! И такое положение просто недопустимо, - возмутилась Карамушкина
А все потому, что нерационально осваиваются и распределяются финансовые ресурсы, добавила парламентарий.