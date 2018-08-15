Погода
$ 69.29 - 69.59
€ 78.39 - 79.49

Медики в Тогу-Тороуском районе на свои средства "латают" местную больницу

357  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инфекционная больница Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области не ремонтировалась с 80-х годов XX века. Об этом на своей странице в Facebook заявила депутат ЖК Ирина Карамушкина.

По ее словам, это один из самых удаленных и труднодоступных районов, пока не завершено строительство дороги "Север-Юг".

- Обращаюсь к министру здравоохранения Космосбеку Сариевичу! Шесть лет назад я была здесь, еще тогда обещали сделать ремонт, но всё по-прежнему. Врачи и медперсонал собирают с зарплаты и своими силами поддерживают некоторые палаты. Когда наведём порядок? - задалась вопросом Карамушкина.

Возмутило депутата и состояние учебных заведений региона.

- В трех школах МЧС не разрешает учиться детям - подпорка держит потолок в классе, а новые школы с 2013 года стоят недостроенными. При этом учебные заведения, рассыпающиеся и опасные, от безысходности готовят к 1 сентября. Ведь детям попросту негде учиться! И такое положение просто недопустимо, - возмутилась Карамушкина

А все потому, что нерационально осваиваются и распределяются финансовые ресурсы, добавила парламентарий.

URL: https://www.vb.kg/372803
Теги:
Джалал-Абадская область, Ирина Карамушкина, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
15.08.2018, 13:02

Это не только в Тогуз-Тороо? Это повсеместно и не только в медучреждениях.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  