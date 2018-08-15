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Умер Эдуард Успенский – автор "Простоквашино" и "Спокойной ночи, малыши!"

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- Виктория Григоренко
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После продолжительной болезни на 81-м году жизни накануне вечером скончался писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщают российские СМИ.

Эдуард Успенский известен миллионам детей, как автор "Чебурашки", "Простоквашино", "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня".

Он родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Выучившись на инженера в МАИ, он зарабатывал написанием сценариев к мультипликационным фильмам. Его добрые и любимые всеми книги издавались на 25 иностранных языках мира. Успенский был лауреатом премии имени Корнея Чуковского "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".

Место прощания и похорон с известным автором пока не уточняется, отмечает пресса РФ.

URL: https://www.vb.kg/372807
Теги:
Россия, смертность
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