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Атамбаева пытаются выгнать из СДПК. Опять.

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- Елена Цой
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"Завтра, 16-го августа, в 11:00 в Панфиловском районе, в Каптал арыкском айылном клубе будет проводиться очередная районная конференция первичной партийной организации СДПК. Темой которой является "СДПК - без Атамбаева". Приглашаем все имеющие СМИ на территории Кыргызской Республики. Напомним, что: такого рода конференция проводилась раннее, в Московском и Сокулукском районе", - пришло сообщение на один из аккаунтов VB.KG в социальных сетях.

К слову, все предыдущие "конференции", которые пытались изгнать экс-президента Алмазбека Атамбаева, закончились ничем. Более того сама партия утверждает, что к СДПК эти конференции не имеют никакого отношения - проводятся "уволенными" членами, по уставу не зарегистрированы и, значит, нелегитимны.

Неизвестно, знают ли в аппарате СПДК о планирующемся уже сегодня сборе. На сайте партии только отчеты о проведенных депутатами-парламентариями встречах с избирателями.

URL: https://www.vb.kg/372828
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Панфиловский район, СДПК
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