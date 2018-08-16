Омурбека Текебаева осматривали онкологи

Сегодня осужденного Омурбека Текебаева вывозили в Национальный центр онкологии. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

"Это сделано по просьбе специалистов Центра кардиологии и терапии, которые занимаются его лечением. Цель поездки – проведение консультации и исключение онкозаболевания у осужденного. На обследовании он находился длительное время. Однако в настоящее время заключение медспециалисты нам не дали", - пояснили в ГСИН.