Погода
$ 69.43 - 69.65
€ 78.75 - 79.60

Омурбека Текебаева осматривали онкологи

541  3
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня осужденного Омурбека Текебаева вывозили в Национальный центр онкологии. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

"Это сделано по просьбе специалистов Центра кардиологии и терапии, которые занимаются его лечением. Цель поездки – проведение консультации и исключение онкозаболевания у осужденного. На обследовании он находился длительное время. Однако в настоящее время заключение медспециалисты нам не дали", - пояснили в ГСИН.

URL: https://www.vb.kg/372851
Теги:
ГСИН, Национальный центр онкологии, Омурбек Текебаев, онкология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Жаркынай
16.08.2018, 15:15

Текебаев ошончо жыл Кыргызстанда иштеп депутат болуп журуп бир да оорумак турсун лечение алган эмес дагы, эми оз жазасын алганга келгенде баардык жемкорлор ооруп жатып калышат.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Жаныбек Кеңешов
16.08.2018, 15:18
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 9
Комментариев: 12

Текебаев болобу башкасыбы баарына мыйзам бирдей болушу керек. Эгер Текебаев эркикиндикке чыгып кетсе Жээнбековдун коррупция менен күрөшкөнү кайсы. Ошондуктан президент коррупция менен катуу күрөш жүргүзүп, аткаминерлерди чекесинен камап жатат. Текебаев боюнча саясий куугунтук деп айтпайт элем. Бүгүнкү күндө саясий куугунтук жок. Эгерде куугунтук болсо оппозициялык партиядагылардын жетекчилерин камайт эле. Азыр болсо бийликтин партиясынын мүчөлөрү камалып жатат. Бул жерде чыныгы коррупцияга каршы күрөш болуп жатат.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асхат
16.08.2018, 15:44

Жаркынай

Текебаев ошончо жыл Кыргызстанда иштеп депутат болуп журуп бир да оорумак турсун лечение алган эмес дагы, эми оз жазасын алганга келгенде баардык жемкорлор ооруп жатып калышат.

Сени дагы бир дагы так жана чын доказательства жок, жаман орус аферстин айтканы менен ГКНБнын кучу менен 8 жылга кесип таштаса корот элем! Теке кандай болсо дагы, аны АША оз душман катары абака отургусуп салган. аны элдин баары эле билет!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  