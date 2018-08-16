Омурбека Текебаева осматривали онкологи

Текебаев ошончо жыл Кыргызстанда иштеп депутат болуп журуп бир да оорумак турсун лечение алган эмес дагы, эми оз жазасын алганга келгенде баардык жемкорлор ооруп жатып калышат.
Сегодня осужденного Омурбека Текебаева вывозили в Национальный центр онкологии. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.
"Это сделано по просьбе специалистов Центра кардиологии и терапии, которые занимаются его лечением. Цель поездки – проведение консультации и исключение онкозаболевания у осужденного. На обследовании он находился длительное время. Однако в настоящее время заключение медспециалисты нам не дали", - пояснили в ГСИН.