Сухой и жаркий. Наступающий сентябрь побьет температурные нормы

Среднемесячная температура воздуха в сентябре ожидается на 1-2° выше климатической нормы. Об этом сообщает МЧС КР.

Чуйская и Таласская области:

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит в Чуйской долине 17…19°, в Таласской долине 14…16°, в предгорных районах и в Кеминской долине 13…15° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8º до 10...15º тепла, днем от 20…25° до 27…32° тепла. В Кеминской, Таласской долинах и в предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от 1...6º до 7...12º тепла, во второй половине месяца возможны заморозки до 0…-2 º. Днем ожидается колебание температуры воздуха от 19…24° до 25…30° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы. В Чуйской долине 15-22 мм, в Таласской долине 11-14 мм, в предгорных районах 19-32 мм.

Ошская, Джала-Абадская и Баткенская области:

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит 19…21°, в предгорных районах 15…17° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 9...14º до 15...20º тепла, днем от 24…29° до 30…35° тепла. В предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от 3...8º до 9...14º тепла, днем от 20…25° до 26…31° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы. В долинной зоне 7-13 мм, в предгорных районах 11-34 мм.

Иссык-Кульская область:

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 7…12° тепла, днем 19...24°, по востоку Иссык-Кульской котловины ночью 3…8°, днем 23…28° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы - 11-33 мм, по востоку 39-57 мм.

Нарынская область:

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 13…15° тепла. В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха 4…9º, днем колебание от 18...23 º до 24…29º тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (7-15 мм).

Зона пастбищ – Алайской и Суусамырской долина. Для них погода также подарит засушливый сентябрь.

Средняя месячная температура воздуха в Алайской долине ожидается на 1º выше климатической нормы и составит около 5...7° тепла. В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха до 0…5° мороза, днем в первой половине месяца 13...18°, во второй половине месяца 10…15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (15-17 мм).

В Суусамырской около климатической нормы - 8…10°тепла. В течение месяца температура воздуха ожидается ночью в пределах 0...5° мороза, днем колебание от 15…20° до 21…26°тепла. Месячное количество осадков меньше нормы - 36-38 мм.

Судя по всему, нынешнее аномальное лето для нашей планеты – не предел. Специалисты из Университета Бреста во Франции и из Метеорологического института Нидерландов пришли к выводу, что следующие пять лет будут рекордно жаркими. Об этом сообщает РИА Новости.

"Климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным", - отмечают ученые.

Возникновение аномальной жары в 2019 и 2020 годах практически неизбежно: вероятность составляет более 58 процентов, добавляют климатологи.