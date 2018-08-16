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Андрея Воропаева и Михаила Курганова хотят уволить?

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- Марина Осипова
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Директор Бишкекской ТЭЦ Андрей Воропаев и Первый заместитель генерального директора по техническим вопросам "БишкекТеплоСеть" Михаил Курганов могут лишиться своих должностей. Об этом VB.KG сообщили источники в "Нацэнергохолдинге".

Собеседник редакции утверждает, что эти инженеры, взявшие на себя бразды технического правления в самый тяжелый момент, чем-то помешали новому руководству "Нацэнергохолдинга".

- И по этому поводу сейчас назревает большой скандал. Дело даже не в справедливости или какой-то эмоциональной привязанности к этим людям, которые чуть ли не всю жизнь отдали энерго-отопительной сфере. Они - профессионалы, спецы, асы! И никаких объективных предпосылок для того, чтобы убрать их с занимаемых должностей нет! Когда они были назначены, все адекватные, сознательные сотрудники вздохнули с облегчением - наконец-то будут приниматься не "политические" решения, или выгодные тому или иному начальнику, а нужные конкретному предприятию, городу в конце-концов... Но, видимо, такой расклад кого-то не устраивает. Мы надеемся, что и Воропаев, и Курганов все же останутся на своих постах. Они нужны нам, нужны городу, - с горечью говорит VB.KG собеседник из "Нацэнергохолдинга".

Официально пока что никаких заявлений, выражающих недовольство по поводу работы директора ТЭЦ и заместителя гендиректора "БишкекТеплоСети" нет.

Краткие биографические справки:

Андрей Воропаев окончил факультет тепловых электрических станций КТУ им.Раззакова. Работать начал сразу на ТЭЦ Бишкека. Сначала - оператором станков, слесарем. Позже был обходчиком турбинного оборудования.

Занимал должности инженера, старшего инспектора и главного инженера предприятия.

В период 2013-2017 гг. возглавлял ТЭЦ Бишкека. Вернулся на ТЭЦ после аварии и увольнения и возбуждения уголовного дела на прежнего директора. Общий стаж работы в энергосистеме 26 лет.

Михаил Курганов родился 2 ноября 1957 года во Фрунзе. В 1974 году окончил школу. Профессию выбирал по примеру родителей, которые всю жизнь проработали в строительных организациях.

В результате поступил во Фрунзенский политехнический институт (ныне КТУ им. Раззакова) на инженерно–строительный факультет по специальности "тепло– и газоснабжение и вентиляция".

По окончании вуза с 1979–го по 1983–й работал во Втором Фрунзенском монтажном управлении треста "Киргизсантехмонтаж". Прошел путь от мастера до главного инженера.

В 1983 году начал работать на предприятии Фрунзенские тепловые сети. Девять лет работал начальником Западного района. Еще восемнадцать лет трудился начальником Южного района.

В 2010 году стал главным инженером - техническим директором ОАО "Бишкектеплосеть". С апреля 2017 года назначен первым заместителем генерального директора по техническим вопросам.

Интересные факты: имеет брата и брата–близнеца, приходится дальним родственником, а точнее двоюродным внучатым племянником, Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Будем следить за развитием этого конфликта.

URL: https://www.vb.kg/372865
Теги:
Бишкектеплосеть, ТЭЦ, кадры, Бишкек, безТЭЦ
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