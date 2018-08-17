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В Кыргызстане урожай пшеницы побил прошлогодние значения

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- Виктория Григоренко
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На сегодняшний день убрано 300 тысяч гектаров зерновых культур. Это на 15,4 тысяч га больше прошлогоднего уровня. Об этом VB.KG сообщили в Минсельхозе КР.

Как отмечается, пшеницы убрано 170,0 тысяч га, ячменя - 125,5 тысяч га.

- Уборка выращенного урожая зерновых колосовых культур по регионам республики проходит разными темпами, в зависимости от сроков созревания. Так, в Чуйской области убрано уже 96 процентов, в Джалал-Абадской - 89,6 процентов, а в Баткенской, Ошской и Таласской областях убрано от 63 до 75, - проинформировали в ведомстве.

Одними из первых закончили уборку урожая зерновых аграрии Араванского, Алайского районов Ошской области, а также Сокулукского и Московского районов Чуйской области.

- Средняя урожайность этих культур по республике составляет 26,5 центнер с гектара. Из них средняя урожайность пшеницы составляет 27,5 ц/га, а урожайность ячменя - 23,6 ц/га. Это в несколько раз больше значений прошлого года, - подчеркнули в Минсельхозе КР.

Самая высокая урожайность пшеницы по республике достигнута фермерами Джалал-Абадской, Чуйской и Таласской областей, добавили в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372875
Теги:
Джалал-Абадская область, пшеница, Чуйская область, Кыргызстан, Минсельхоз
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