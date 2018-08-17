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Милиция задержала водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

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- Виктория Григоренко
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Водитель маршрутного такси № 281, сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе в Пишпеке, задержан. Сейчас его допрашивают в правоохранительных органах. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД КР.

"Мальчик 2007 года рождения скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело. Начато расследование", - пояснили в ведомстве.

Напомним, очевидцы сообщили редакции о том, что водитель общественного транспорта переехал ребенка, переходившего дорогу. Даже не заметив его, водитель маршрутки остановится лишь на следующем перекрестке.

URL: https://www.vb.kg/372898
Теги:
дети, ДТП, Бишкек, ИВС
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Комментарии
Анатолий
17.08.2018, 16:45

А еще все бусы самовольно сменили маршрут. Вместо движения по Панфилова, бусы едут по Чехова. А УГТ Бишкека пофигу!

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