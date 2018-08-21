Милиция предотвратила вооруженное нападение на дом бишкекчанина

Житель столицы М.А., проживающий в жилмассиве Кок-Жар, обратился в УВД Октябрьского района с заявлением, что несколько дней за его домом наблюдают неизвестные на автомашине.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена машина подозреваемых, на которой они перемещались. По приезду на место предполагаемого местонахождения подозреваемых был задержан А.Б. 1990 года рождения, гражданин Республики Узбекистан. При личном досмотре при нем обнаружен пистолет и складной нож.

После сотрудники УВД Октябьрского района задержали остальных подозреваемых лиц, которые

скрывались в Ыссык-Атинском районе Чуйской области. Н.К. 1992 года рождения, Р.Б. 1987 года рождения и К.М. 1978 года рождения, проживающих в г.Бишкек.

Во время задержания подозреваемые лица оказали активное сопротивление, применив нож, при

этом нанесли ножевое ранение сотруднику службы криминальной милиции УВД Октябрьского района. В ходе досмотра автомашины подозреваемых лиц были обнаружены и изъяты перчатки, боевые патроны в количестве 3 штук, медицинские маски, ножи в количестве 2 штук.

Сотрудник милиции, получивший ножевые ранения в область верхней части левого предплечья, обратился в городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 28-168 (приготовление к разбою), 341 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 241(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщает, что после задержания, в ГУВД г.Бишкек обратились родители одного из подозреваемых с заявлением о том, что сотрудники милиции совершили

противоправные действия в отношении одного из задержанных, который был госпитализирован в столичную больницу с ушибом головного мозга и гематомой.

По данному заявлению начата проверка. Службой внутренних расследований ГУВД г.Бишкек проводится служебное расследование.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводится всестороннее расследование. Задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.