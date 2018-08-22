Как получить доступ к Единой информационной системе по недвижимости

В связи с обновлением списка участников программы "Доступное жилье 2015-2020", Государственная регистрационная служба КР напоминает о способах и точках получения справки о имении /не имении прав собственности на объекты недвижимости на территории Кыргызской Республики.

В целях оперативного предоставления данных по недвижимости с 2014 года в местных регистрационных органах Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество ГРС (ДКРПНИ при ГРС) внедрена Единая информационная система по недвижимости (ЕИСН). Она позволяет запрашиваемым лицам получать в течение 10 минут информацию и справки о правах собственности на объекты недвижимости по всей республике.

Граждане могут обратиться с паспортом в любой отдел землеустройства и регистрации прав на недвижимое имущество ДКРПНИ при ГРС и получить справку по недвижимости с ЕИСН. С ноября 2017 года данная справка выдается также в отделах паспортизации населения села Нариман и Толейкан Кара-Сууйского района Ошской области и села Майлы-Суу Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Получить справку в онлайн режиме можно через портал электронных услуг ГРС с применением ID – карты (идентификационная карта – паспорт гражданина КР образца 2017-года).

Из ЕИСН физические и юридические лица получат следующие услуги:

Выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество;

Информация о технических характеристиках;

История о зарегистрированных правах на объект недвижимости;

Отчет о количестве единиц недвижимого имущества по состоянию;

Отчет о сделках по купле-продаже недвижимого имущества;

Отчет о сделках по залогу недвижимого имущества;

Отчет о сделках по аренде недвижимого имущества;

Отчет о сделках по наследству и дарению недвижимого имущества;

Поиск информации по адресу;

Поиск информации по коду недвижимости;

Справка о имении /не имении прав собственности на объекты недвижимости на территории Кыргызской Республики (предоставляется только для заявителя при предоставлении паспорта или наличия ЭЦП).

Доступ к ЕИСН позволит банкам, уполномоченным органам и физическим лицам перепроверять легальность выписки по коду или адресу недвижимости. Также ЕИСН обеспечивает эффективное и надежное взаимодействие по обмену информацией о недвижимости между государственными органами, предприятиями, организациями.

Доступ к центральной базе данных осуществляется путем авторизации пользователей на портале электронных услуг. Для удобства клиентов был реализован механизм оплаты услуг ЕИСН через платежный терминал KICB банка.

Что нужно делать, чтобы на постоянной основе иметь доступ к Единой информационной системе по недвижимости?

Для этого необходимо заключить договор. Клиент должен отправить свои реквизиты на электронную почту: eicn01@kadastr.srs.kg. Образец договора опубликован на портале ЕИСН. После заполнения и подписания договора, необходимо направить его по адресу: 720040, г. Бишкек, ул. Орозбекова 44, кабинет № 308, в двух экземплярах с приложением копии паспорта клиента. Один экземпляр остается в уполномоченном органе, а другой - после подписания направится по обратному адресу.

После получения реквизитов клиента, указанных в договоре, производится его авторизация с присвоением логина, пароля доступа и лицевого счета на оплату услуг. Логин и пароль будут направлены по электронной почте клиенту.

Стоимость одной услуги составляет 152 сома без учета налогов.

Методы оплаты услуг ЕИСН указаны на портале. Денежные средства, поступившие от клиента, отражаются на его балансе, после чего можно получать услуги в режиме онлайн. Все действия производятся в электронном режиме, за исключением оплаты услуг.