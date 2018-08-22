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Погибшие на Сахалине кыргызстанцы проработали там всего неделю

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- Виктория Григоренко
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Погибшим на Сахалине кыргызстанцам было 22 и 24 года. В РФ они проработали всего неделю. Об этом VB.KG сообщили в Посольстве КР в РФ.

- Один из них 1996 года рождения, второй – 1994. Их тела отправят на родину уже завтра. Пока готовятся документы для отправки груза-200. Родственники погибших уже извещены. Что касается пострадавших из числа граждан КР, то двое отказались от госпитализации. Трое других находятся в больнице. Одному из них проведена операция, - отметили в Посольстве.

Из-за обрушения крыши здания бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске на Сахалине пострадало пятеро граждан КР, двое погибли, уточнили в ведомстве.

Еще один погибший – гражданин Таджикистана, - добавили в Посольстве КР в РФ.

URL: https://www.vb.kg/372959
Теги:
миграция, погибшие, посольство, Россия, трудовая миграция, труп, Кыргызстан
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