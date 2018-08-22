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Апрельским событиям 2010 года дадут научную оценку

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 августа, принял членов Государственной комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших 6–7 апреля 2010 года в городах Талас, Нарын и Бишкек и 13–14 мая 2010 года в городе Жалал-Абад.

Накануне в целях усиления и повышения эффективности деятельности комиссии в Указ Президента КР были внесены изменения по ее составу - первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов был утвержден председателем комиссии. В ее состав вошли руководители министерств, ведомств, сотрудники Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Кроме того, по представлению общественных объединений "Мекен шейиттери", "Эр Теги", "Апрель Баатырлары", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель. Элим. Кыргызстан", "Айкол Таза Коом" и "Апрель Баатырлар Биримдиги" в состав комиссии вошли члены указанных общественных объединений.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство будет постоянно оказывать внимание и поддержку пострадавшим и семьям погибших в событиях 2010 года. "Для всех должна быть одинаковая, стабильная поддержка и помощь со стороны государства", - подчеркнул Президент.

Государственной комиссии по координации социальной поддержки порекомендовал поступательно решать вопросы по социальной поддержке, лечению и отдыху пострадавших и семей погибших, проводив регулярно заседания по этим вопросам.

"Настоящие герои должны остаться в истории государства. Эти события должны быть отражены в учебниках по истории системы образования страны и получить научную оценку", - подчеркнул Глава государства, отметив, что события 2010 года - это история страны и никто не сможет ее переиначить.

Участник апрельских событий Алиясбек Алымкулов от имени всех "апрелевцев" высказал просьбу о регулярном медицинском обследовании пострадавших - раз в полгода, так как многие из получивших ранения недополучают необходимую медицинскую помощь.

Также он поддержал мнение Главы государства о необходимости дачи научной оценки событиям 2010 года и добавил, что сам пишет научный труд об этих событиях.

Участники встречи выразили благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за поддержку и теплый прием, и подчеркнули, что участники событий 2010 года должны быть вне политических игр.

URL: https://www.vb.kg/372962
Теги:
президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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