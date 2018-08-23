Космонавт-испытатель Олег Артемьев показал Иссык-Куль из космоса

Как не восхититься видео, которым поделился космонавт-испытатель Роскосмоса Олег Артемьев! Бортинженер МКС периодически балует своих подписчиков в соцсетях съемками земли, а на этот раз он показал "маршрут" МКС над территорией Казахстана и Кыргызстана.

"Слева Балхаш красавчик, красавец... Еще чуть-чуть, и мы долетим до Иссык-Куля... Сейчас должен показаться красавчик Иссык-Куль. Вот он, показался Иссык-Куль в окружении гор. Очень красиво, очень красивое озеро, очень красивое. Красотень просто! Жемчужина в горах!" - комментирует видеозапись Артемьев.

Смотрим, любуемся, восхищаемся!