Погода
$ 68.70 - 69.11
€ 79.07 - 80.29

Космонавт-испытатель Олег Артемьев показал Иссык-Куль из космоса

6479  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как не восхититься видео, которым поделился космонавт-испытатель Роскосмоса Олег Артемьев! Бортинженер МКС периодически балует своих подписчиков в соцсетях съемками земли, а на этот раз он показал "маршрут" МКС над территорией Казахстана и Кыргызстана.

"Слева Балхаш красавчик, красавец... Еще чуть-чуть, и мы долетим до Иссык-Куля... Сейчас должен показаться красавчик Иссык-Куль. Вот он, показался Иссык-Куль в окружении гор. Очень красиво, очень красивое озеро, очень красивое. Красотень просто! Жемчужина в горах!" - комментирует видеозапись Артемьев.

Смотрим, любуемся, восхищаемся!

URL: https://www.vb.kg/372990
Теги:
Россия, космонавтика, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Асхат
23.08.2018, 16:13

Спасибо Космонавту за его кадры и отзывы о нашей жемчужине! Все так точно сказал! Ждём вас, дорогие Космонавты, на нашей земле! Мира и добра и любви!

0
Цитировать
Жалоба модератору
мэсний
23.08.2018, 16:39

эх..дорогой ты наш космонавт..тебе даже с космоса видно что это дар природы нам ..кыргызам...а мэсние не ценят и поганят там где живут..срут и жрут там же..лишь бы бабло срубить..

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  