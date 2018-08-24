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Сегодня, возможно, продлят меру пресечения и Албеку Ибраимову

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- Оксана Гут
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Сегодня, 24 августа, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит ходатайство о мере пресечения в отношении экс-мэра столицы Албека Ибраимова.

По данным источников, бывшему градоначальнику могут продлить содержание в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, под арестом Ибраимов находится с 19 июля. А 23 июля ему предъявлено официальное обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция".

Следствие утверждает, что бывший мэр, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека.

15 августа Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций о заключении Албека Ибраимова под стражу до 29 августа.

URL: https://www.vb.kg/373007
Теги:
Верховный суд, коррупция, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, Албек Ибраимов, мэр, ГКНБ, СИЗО
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Комментарии
Нияз Давлетов
24.08.2018, 15:12
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 78
Комментариев: 92

можно продлит сколько потребуется времени хватит. Надо следовать как потребуется в таких больших коррупционных делах только не он замешен, может всплывут новые имена.

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