Сегодня, возможно, продлят меру пресечения и Албеку Ибраимову

Сегодня, 24 августа, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит ходатайство о мере пресечения в отношении экс-мэра столицы Албека Ибраимова.

По данным источников, бывшему градоначальнику могут продлить содержание в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, под арестом Ибраимов находится с 19 июля. А 23 июля ему предъявлено официальное обвинение по статье 303 ч.1 "Коррупция".

Следствие утверждает, что бывший мэр, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по выводу городских земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека.

15 августа Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций о заключении Албека Ибраимова под стражу до 29 августа.