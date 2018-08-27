Победа на Азиаде. Почему никто не подал флаг КР Дарье Масловой?

Копилка сборной КР на Азиаде за выходные пополнилась 6 различными медалями. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

"Так в воскресенье, 26 августа, кыргызстанские спортсмены завоевали три медали различного достоинства в соревнованиях по джиу-джитсу. В весе до 77 килограммов выступал Нурсултан Алымкулов. Он победил в схватке спортсменов из Пакистана, Узбекистана и Иордании, но в финальном поединке уступил казахстанцу, получив серебряную медаль. А в весовой категории до 85 кг бронзу нашей стране принес Абдурахманхаджи Муртазалиев и Муртазали Муртазалиев", - информирует Госкомспорт.

Стоит напомнить, что ранее золото в этом виде спорта завоевал и Багынбай уулу Торокан.

"Отличились наши спортсмены и в состязаниях по пенчак силату – итог – две бронзы. В весе до 70 кг Жолдошбек Акимканов победил пакистанца, а затем проиграл спортсмену из Малайзии. А в весе 75 кг третье место занял Данияр Токуров", - подчеркнули в Госкомспорте.

В субботу Кыргызстану принесла золотую медаль и легкоатлетка Дарья Маслова. Она победила в забеге на 10 000 метров, обогнав 11 спортсменов из 9 государств, придя к финишу за 32:07:23 секунды. Впереди у спортсменки еще старт 28 августа, - уточнили в Госкомспорте.

Кыргызстанские болельщики, наблюдавшие за Азиадой, заметили неприятный момент, что когда Маслова прибежала к финишу, она "глазами искала наших, тех кто поехал туда в составе делегаций, то есть, за наш счет, но никого не оказалось", - пишут в соцсетях.

"Спортсменка хотела с нашим флагом пробежать круг триумфа, но никто его ей не подал. В итоге ей пришлось снять номер со своей майки, чтобы показать наш флаг".

Отметим, 18-е летние Азиатские игры кыргызстанцы пройдут с 18 августа по 2 сентября 2018 года в Джакарте в Индонезии. В программе 32 олимпийских и 8 неолимпийских видов спорта. В делегацию КР вошли 202 человека, в том числе 149 спортсменов, а также тренеры, судьи и врачи.

Напомним, всего с 16 августа наши спортсмены завоевали 16 медалей: 2 золота, 5 серебряных и 9 бронзовых.