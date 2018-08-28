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Интерпол разыскивает 24 кыргызстанцев. Но Аскарбека Шадиева среди них нет!

2011  7
- Оксана Гут
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В настоящее время в международном розыске по линии Интерпол находится 24 гражданина Кыргызстана. По данным организации, большинство из них разыскиваются за участие в террористической деятельности, а также за изнасилование, кражи и другое.

Поиски предполагаемых преступников ведутся по запросу не только Кыргызстана, но и России.

Все 24 кыргызстанца отмечены т.н. "красным уведомлением" Интерпола, то есть на них не выдается международный ордер на арест.

Это означает, что страны-члены организации не обязаны выполнять просьбу запрашиваемого государства об аресте и экстрадиции разыскиваемых. Но предусмотрена система уведомлений о пересечении ими госграниц.

VB.KG публикует список граждан КР, которые на сегодня объявлены в международный розыск.

Мансур Ташматов: Дата рождения: 18.01.1985 г. (33 года), Место рождения: Кыргызстан. Гражданство: Кыргызстан, Россия. Язык общения: Русский, кыргызский. Приметы: Волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебной властью РФ - за обучение в целях террористической деятельности, участие в террористической организации.

Ойбек Джурабаев: Дата рождения: 04.12.1983 г. (35 лет), Место рождения: Андижан, Узбекистан. Язык общения: Узбекский, русский, арабский. Гражданство: Узбекистан, Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,65 метра, волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за подготовку к участию в террористической деятельности в незаконном вооруженном формировании.

Аскарбек Бакыбеков: Дата рождения: 23.02.1993 г. (25 лет), Место рождения: Баткенская область, Кыргызстан. Язык общения: Арабский, узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 70 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки.

Мухамадислом Юлдашев: Дата рождения: 24.02.1995 г. (23 года), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост -1,75 метра, вес - 60 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в террористической организации.

Бекболот Кыдыргычов: Дата рождения: 15.02.1979 г. (39 лет), Место рождения: Чолпон-Ата, Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Россия, Кыргызстан. Приметы: Волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за убийство.

Руслан Настретдин: Дата рождения: 26.05.1981 г. (37 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебной властью Чешской Республики - за изнасилование, кражу, за совершение насилия против одного человека и группы лиц.

Съездбек Мейманбаев: Дата рождения: 03.05.1981 г. (37 лет), Место рождения: с. Кара-Булак, Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Кыргызстан. Разыскивается судебной властью РФ - за убийство.

Ильхом Исаков: Дата рождения: 10.11.1985 г. (32 года), Место рождения: Баткенский район, Кыргызстан. Язык общения: Арабский, узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,75 метра, вес - 76 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки.

Рустам Туратов: Дата рождения: 05.02.1991 г. (27 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Кыргызский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост – 1,68 метра, вес - 65 кг, волосы темные, глаза темные. Разыскивается судебными властями РФ - за нанесение тяжелого телесного повреждения.

Мансур Суванов: Дата рождения: 26.03.1970 г. (48 лет), Место рождения: Узбекистан. Язык общения: Турецкий, узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 85 кг, волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебными властями КР - за поддельную валюту.

Равшанбек Юсупов: Дата рождения: 10.08.1986 г. (31 год), Место рождения: с. Базар-Коргон, Ошский район, Кыргызстан. Язык общения: Кыргызский, узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан, Россия. Разыскивается судебной властью РФ - за участие в деятельности террористической организации.

Баходыр Исматиллаев: Дата рождения: 21.03.1980 г. (38 лет), Место рождения: Баткенский район, Кыргызстан. Язык общения: Арабский, узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,78 м, вес: 75 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки.

Нурбек Сламбек Уулу: Дата рождения: 07.10.1990 г. (28 лет), Место рождения: с. Кара-Тектир, Токтогульский район, Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,62 метра, волосы черные. Разыскивается судебной властью РФ - за попытку изнасилования, связанную с угрозой убийства; за насильственные сексуальные действия, связанные с угрозой убийства.

Рахматилло Мирзажанов: Дата рождения: 14.06.1989 г. (29 лет), Место рождения: Ленинский район, Андижанская область, Узбекистан. Язык общения: Русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,75 метра, вес - 70 кг, волосы темные, глаза черные. Разыскивается судебной властью РФ - за участие в незаконном вооруженном формировании.

Сирожиддин Мухтаров: Дата рождения: 23.05.1990 г. (28 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Турецкий. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: рост - 1,7 метра, вес - 75 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за террористический акт; финансирование террористической деятельности; подделку документов, незаконное пересечение государственной границы; организация преступных групп.

Кундуз Доолотжанова: Дата рождения: 20.12.1987 г. (30 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,65 метра, вес - 65 кг, волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебной властью КР - за членство в террористической группе, наемник.

Абдусамат Махмудов: Дата рождения: 06.03.1985 г. (33 года), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Русский, узбекский. Гражданство: Россия, Кыргызстан. Приметы: Волосы темные, глаза темно коричневые. Разыскивается судебной властью РФ - за участие в деятельности террористической организации.

Илиас Сабиров: Дата рождения: 19.01.1978 г. (40 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Турецкий. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,8 метра, вес - 80 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за организацию преступной группы; финансирование террористической деятельности; подделку документов, незаконное пересечение государственной границы.

Бурханидин Джантораев: Дата рождения: 10.08.1971 г. (46 лет), Место рождения: Сузакский район, Кыргызстан. Язык общения: узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 78 м, Вес - 80 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за террористический акт; финансирование террористической деятельности; подделка документов, незаконное пересечение государственной границы.

Надыр Камалов: Дата рождения: 14.08.1975 г. (43 года), Место рождения: Ош, Кыргызстан. Язык общения: Узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за содействие террористической деятельности; участие в террористической организации.

Иззотилло Саттыбаев: Дата рождения: 23.10.1991 г. (26 лет), Место рождения: Ошская область, Кыргызстан. Язык общения: Турецкий. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 75 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за террористический акт; финансирование террористической деятельности; подделку документов, незаконное пересечение государственной границы; организацию преступных групп.

Илья Плотников: : Дата рождения: 03.05.1982 г. (36 лет), Место рождения: г. Сургут, Тюменская область, Россия. Язык общения: Русский, английский, арабский. Гражданство: Россия, Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,78 м, Разыскивается судебной властью РФ - за незаконное изготовление взрывных устройств; незаконное хранение и транспортировку взрывного устройства; попытку террористического акта.

Заурбек Анарбек Уулу: , Дата рождения: 01.04.1994 г. (24 года), Место рождения: г. Кербен, Кыргызстан. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за изнасилование и грабеж.

Кошмамат Разаков: : Дата рождения: 01.09.1965 г. (53 года), Место рождения: Ошская область, Кыргызстан. Язык общения: Кыргызский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 70 кг. Разыскивается судебной властью КР - за несанкционированное изъятие жилых и нежилых помещений, произвольность.

Отметим, имени Аскарбека Шадиева в этом списке нет. Собственно, поиск информации о беглом депутате Парламента страны и послужил поводом для изучения ориентировок, опубликованных Интерполом.

Напомним, согласно официальному ответу на запрос VB.KG, Генеральная прокуратура КР сообщала, что в конце июля собранные материалы по делу Шадиева направлены в штаб-квартиру Интерпола во Франции. Неужели они и через месяц находятся на стадии рассмотрения?

В отношении Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело по ст. "Злоупотребление должностным положением", по ст. "Незаконное пересечение госграницы" и расследуется дело по ст. "Легализация доходов полученных преступным путем" УК КР.

По сообщению следственных органов, обвиняемый депутат Жогорку Кенеша объявлен в международный розыск. И, по некоторым данным, находится в США.

URL: https://www.vb.kg/373042
Теги:
Аскарбек Шадиев, Интерпол, наказание, розыск, Россия, уголовная ответственность, экстрадиция, преступление, Кыргызстан
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Комментарии
Нурлан Каюмов
28.08.2018, 11:13
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Минусов: 23
Комментариев: 21

Шадиев жакында качкан. Атамбаев неге Бакиевдерге издоо жарыялап Интерполго берген эмес. Интерпол бери дегенде 5 айда тизмеге киргизет. Мумукун Шадиевди эми киргизип жаткандыр

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Жалоба модератору
Moto Mototo
28.08.2018, 11:21
Карма: -1
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Плюсов: 2
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Комментариев: 23

Дык они же его сами отпустили. Глупо было бы через интерпол разыскивать. А то вдруг еще найдут.

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Жалоба модератору
Нияз Давлетов
28.08.2018, 11:33
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Атамбаев просто отпустил их и просто на показуху судил заочно, получается Атамбаев ни чего не сделал продолжил путь Бакиева другими технологиями.

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Жалоба модератору
Калыс Алиев
28.08.2018, 11:40
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Комментариев: 202

Скоро и Шадиев оказывается в месте остальными, наверное у него  много чего про офшорных счетах и про Атамбаева все расскажет да получается Атамбаеву тоже не долга осталось.

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Жалоба модератору
Мика Мамаев
28.08.2018, 11:51
Карма: -3
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Комментариев: 47

Мдаа,,,не повезло нам с президентами,,,,,все похожие,говорят красиво,а делают по своему. И этот тоже.

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Жалоба модератору
Айдар Алиев
28.08.2018, 11:56
Карма: -2
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Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 1

АШАнын кадрларын тазалап жакшы кылды. Болбосо алар коррупцияга малынып өлкөнү тоноп кетиптир. Бири АКШга качса дагы бири абакта отурат.

-2
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Жалоба модератору
Мика Мамаев
28.08.2018, 12:06
Карма: -3
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Плюсов: 30
Минусов: 33
Комментариев: 47

Айдар Алиев

АШАнын кадрларын тазалап жакшы кылды. Болбосо алар коррупцияга малынып өлкөнү тоноп кетиптир. Бири АКШга качса дагы бири абакта отурат.

)) АШАнын кадрларын тазалап,озунукун коюптур де), майнап жок го). Айырмасы кайсы? Фамилия ле которулду ,желген нерсе желип жатат,элге жок эчтеке.

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