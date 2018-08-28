Интерпол разыскивает 24 кыргызстанцев. Но Аскарбека Шадиева среди них нет!

В настоящее время в международном розыске по линии Интерпол находится 24 гражданина Кыргызстана. По данным организации, большинство из них разыскиваются за участие в террористической деятельности, а также за изнасилование, кражи и другое.

Поиски предполагаемых преступников ведутся по запросу не только Кыргызстана, но и России.

Все 24 кыргызстанца отмечены т.н. "красным уведомлением" Интерпола, то есть на них не выдается международный ордер на арест.

Это означает, что страны-члены организации не обязаны выполнять просьбу запрашиваемого государства об аресте и экстрадиции разыскиваемых. Но предусмотрена система уведомлений о пересечении ими госграниц.

VB.KG публикует список граждан КР, которые на сегодня объявлены в международный розыск.

Мансур Ташматов: Дата рождения: 18.01.1985 г. (33 года), Место рождения: Кыргызстан. Гражданство: Кыргызстан, Россия. Язык общения: Русский, кыргызский. Приметы: Волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебной властью РФ - за обучение в целях террористической деятельности, участие в террористической организации.

Ойбек Джурабаев: Дата рождения: 04.12.1983 г. (35 лет), Место рождения: Андижан, Узбекистан. Язык общения: Узбекский, русский, арабский. Гражданство: Узбекистан, Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,65 метра, волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за подготовку к участию в террористической деятельности в незаконном вооруженном формировании.

Аскарбек Бакыбеков: Дата рождения: 23.02.1993 г. (25 лет), Место рождения: Баткенская область, Кыргызстан. Язык общения: Арабский, узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 70 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки.

Мухамадислом Юлдашев: Дата рождения: 24.02.1995 г. (23 года), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост -1,75 метра, вес - 60 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в террористической организации.

Бекболот Кыдыргычов: Дата рождения: 15.02.1979 г. (39 лет), Место рождения: Чолпон-Ата, Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Россия, Кыргызстан. Приметы: Волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за убийство.

Руслан Настретдин: Дата рождения: 26.05.1981 г. (37 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебной властью Чешской Республики - за изнасилование, кражу, за совершение насилия против одного человека и группы лиц.

Съездбек Мейманбаев: Дата рождения: 03.05.1981 г. (37 лет), Место рождения: с. Кара-Булак, Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Кыргызстан. Разыскивается судебной властью РФ - за убийство.

Ильхом Исаков: Дата рождения: 10.11.1985 г. (32 года), Место рождения: Баткенский район, Кыргызстан. Язык общения: Арабский, узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,75 метра, вес - 76 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки.

Рустам Туратов: Дата рождения: 05.02.1991 г. (27 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Кыргызский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост – 1,68 метра, вес - 65 кг, волосы темные, глаза темные. Разыскивается судебными властями РФ - за нанесение тяжелого телесного повреждения.

Мансур Суванов: Дата рождения: 26.03.1970 г. (48 лет), Место рождения: Узбекистан. Язык общения: Турецкий, узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 85 кг, волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебными властями КР - за поддельную валюту.

Равшанбек Юсупов: Дата рождения: 10.08.1986 г. (31 год), Место рождения: с. Базар-Коргон, Ошский район, Кыргызстан. Язык общения: Кыргызский, узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан, Россия. Разыскивается судебной властью РФ - за участие в деятельности террористической организации.

Баходыр Исматиллаев: Дата рождения: 21.03.1980 г. (38 лет), Место рождения: Баткенский район, Кыргызстан. Язык общения: Арабский, узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,78 м, вес: 75 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки.

Нурбек Сламбек Уулу: Дата рождения: 07.10.1990 г. (28 лет), Место рождения: с. Кара-Тектир, Токтогульский район, Кыргызстан. Язык общения: Русский, кыргызский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,62 метра, волосы черные. Разыскивается судебной властью РФ - за попытку изнасилования, связанную с угрозой убийства; за насильственные сексуальные действия, связанные с угрозой убийства.

Рахматилло Мирзажанов: Дата рождения: 14.06.1989 г. (29 лет), Место рождения: Ленинский район, Андижанская область, Узбекистан. Язык общения: Русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,75 метра, вес - 70 кг, волосы темные, глаза черные. Разыскивается судебной властью РФ - за участие в незаконном вооруженном формировании.

Сирожиддин Мухтаров: Дата рождения: 23.05.1990 г. (28 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Турецкий. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: рост - 1,7 метра, вес - 75 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за террористический акт; финансирование террористической деятельности; подделку документов, незаконное пересечение государственной границы; организация преступных групп.

Кундуз Доолотжанова: Дата рождения: 20.12.1987 г. (30 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,65 метра, вес - 65 кг, волосы черные, глаза коричневые. Разыскивается судебной властью КР - за членство в террористической группе, наемник.

Абдусамат Махмудов: Дата рождения: 06.03.1985 г. (33 года), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Русский, узбекский. Гражданство: Россия, Кыргызстан. Приметы: Волосы темные, глаза темно коричневые. Разыскивается судебной властью РФ - за участие в деятельности террористической организации.

Илиас Сабиров: Дата рождения: 19.01.1978 г. (40 лет), Место рождения: Кыргызстан. Язык общения: Турецкий. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,8 метра, вес - 80 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за организацию преступной группы; финансирование террористической деятельности; подделку документов, незаконное пересечение государственной границы.

Бурханидин Джантораев: Дата рождения: 10.08.1971 г. (46 лет), Место рождения: Сузакский район, Кыргызстан. Язык общения: узбекский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 78 м, Вес - 80 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за террористический акт; финансирование террористической деятельности; подделка документов, незаконное пересечение государственной границы.

Надыр Камалов: Дата рождения: 14.08.1975 г. (43 года), Место рождения: Ош, Кыргызстан. Язык общения: Узбекский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за содействие террористической деятельности; участие в террористической организации.

Иззотилло Саттыбаев: Дата рождения: 23.10.1991 г. (26 лет), Место рождения: Ошская область, Кыргызстан. Язык общения: Турецкий. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 75 кг, волосы черные, глаза черные. Разыскивается судебной властью КР - за террористический акт; финансирование террористической деятельности; подделку документов, незаконное пересечение государственной границы; организацию преступных групп.

Илья Плотников: : Дата рождения: 03.05.1982 г. (36 лет), Место рождения: г. Сургут, Тюменская область, Россия. Язык общения: Русский, английский, арабский. Гражданство: Россия, Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,78 м, Разыскивается судебной властью РФ - за незаконное изготовление взрывных устройств; незаконное хранение и транспортировку взрывного устройства; попытку террористического акта.

Заурбек Анарбек Уулу: , Дата рождения: 01.04.1994 г. (24 года), Место рождения: г. Кербен, Кыргызстан. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Волосы темные. Разыскивается судебной властью РФ - за изнасилование и грабеж.

Кошмамат Разаков: : Дата рождения: 01.09.1965 г. (53 года), Место рождения: Ошская область, Кыргызстан. Язык общения: Кыргызский, русский. Гражданство: Кыргызстан. Приметы: Рост - 1,7 метра, вес - 70 кг. Разыскивается судебной властью КР - за несанкционированное изъятие жилых и нежилых помещений, произвольность.

Отметим, имени Аскарбека Шадиева в этом списке нет. Собственно, поиск информации о беглом депутате Парламента страны и послужил поводом для изучения ориентировок, опубликованных Интерполом.

Напомним, согласно официальному ответу на запрос VB.KG, Генеральная прокуратура КР сообщала, что в конце июля собранные материалы по делу Шадиева направлены в штаб-квартиру Интерпола во Франции. Неужели они и через месяц находятся на стадии рассмотрения?

В отношении Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело по ст. "Злоупотребление должностным положением", по ст. "Незаконное пересечение госграницы" и расследуется дело по ст. "Легализация доходов полученных преступным путем" УК КР.

По сообщению следственных органов, обвиняемый депутат Жогорку Кенеша объявлен в международный розыск. И, по некоторым данным, находится в США.