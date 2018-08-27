Как должно развиваться здравоохранение Кыргызстана?

До конца августа завершится обсуждение программы по развитию здравоохранения 2019-2030 годы "Здоровый человек – процветающая страна". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Как отмечается, данное обсуждение проходило в межсекторальном формате с участием заинтересованных сторон, а также гражданского общества.

- Сейчас документ проходит последнее согласование в министерствах и ведомствах. Само обсуждение прошло очень конструктивно. Завершающим этапом стала встреча в Бишкеке. Принимали участие заместители глав районных администраций и сами вносили предложения. Например, одно из них предполагает подключать к реализации поставленных в программе задач столичные общественные организации. Много вопросов было и по реструктуризации организаций здравоохранения в столице. Высказаны пожелания, согласовывать все кадровые назначения с местными органами власти, так как они работают в тесном взаимодействии, - пояснили в пресс-службе ведомства.