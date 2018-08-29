Адвокат Кубанычбека Кулматова во второй раз обратился к президенту КР

Адвокат Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев написал открытое обращение к Сооронбаю Жээнбекову о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе следствия и судебного разбирательства по делу экс-мэра столицы. В нем говорится:

"Уважаемый Сооронбай Шарипович!

В своей многолетней практике адвокатской деятельности я, пожалуй, впервые сталкиваюсь с таким огромным количеством процессуальных и иных нарушений, как это происходит в ходе следствия и судебного разбирательства в отношении моего подзащитного Кулматова К. К.

При этом, на необоснованность уголовного преследования в отношении Кулматова К. К. указывает и такой фактор, что почти за три месяца с моим подзащитным практически не проводились следственные мероприятия.

А длительное, незаконное уголовное преследование органами следствия ГКНБ Кулматова Кубанычбека Кенешeвича, отсутствие надзора со стороны органов прокуратуры, отсутствие контроля судебной системы КР стали причиной моего обращения к Вам.

Это второе обращение к Вам. Первое - о нарушениях прав и свобод Кулматова К.К. со стороны судебных органов до Вас не дошло и было перенаправлено в отдел судебной реформы аппарата, откуда до настоящего времени не получен ответ. Поэтому я вынужден обратиться к Вам с открытым письмом.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, Кулматову К.К. необоснованно и незаконно предъявлено обвинение в коррупции в связи со строительством школы в жилом массиве "Калыс-Ордо". Однако его действия по школе связаны лишь с тем, что он выполнял распоряжение Правительства КР от 13 ноября 2014 года №502-р о строительстве школы в жилом массиве "Калыс-Ордо". Но мэрия города Бишкек строительством, финансированием строительства школы, как и сам Кулматов К.К., не занимались. У органов следствия ГКНБ КР не было и нет доказательств коррупции моего подзащитного.

Не могут остаться без внимания такие обстоятельства, что школа в жилом массиве "Калыс-Ордо" построена на деньги Китайской компании, а они не поступали на счета мэрии города Бишкек. Строительство велось частными подрядчиками, определенными компанией из КНР. Школа в жилом массиве "Калыс-Ордо" построена, принята в эксплуатацию государственной комиссией и действует по настоящее время (в школе обучаются около трех тысяч детей).

При отсутствии доказательств по первому уголовному делу, следствие ГКНБ незаконно возбуждает второе уголовное дело, причем по совершенно абсурдным обстоятельствам. Органы следствия пытаются оспорить кыргызское гражданство Кулматова.К.К., утверждая, что он использовал официально выданный паспорт - как поддельный и, с законно выданным официальными органами кыргызским паспортом, пересекал границу в течении 22 лет его жизни. Кроме этого, второе уголовное дело используется как основание для ареста Кулматова К.К. по первому уголовному делу, что не допустимо законом.

Юридическое и фактическое отсутствие российского гражданства Кулматова К.К. органами следствия ГКНБ КР подменено, на якобы, имеющееся. А органы прокуратуры, и судебные органы не желают этого замечать. Даже полученный защитой Кулматова К.К. ответ от официальных органов Российской Федерации об отсутствии гражданства данной страны у Кулматова К.К., не изменил ситуации. И это при том, что у органов прокуратуры и ГКНБ КР и до этого имелись документы об отсутствии гражданства России у моего подзащитного.

К тому же, несколько месяцев Кулматов К.К. незаконно находится под арестом в СИЗО ГКНБ КР. И ни один из государственных органов: ГКНБ, прокуратура, суд, не принял мер по восстановлению его нарушенных прав и свобод.

Надзорный орган - генеральная прокуратура КР, также оставляет грубые нарушения без должного внимания. При рассмотрении различными судами КР, включая Верховный, материалов по изменению меры пресечения, продлению сроков содержания под стражей Кулматову К.К., игнорировались принципы судебного разбирательства, не соблюдались требования процессуального законодательства по порядку и процедурам, превышались полномочия.

Уважаемый Сооронбай Шарипович! Прошу Вашего непосредственного содействия в восстановлении нарушенных прав и свобод Кулматова Кубанычбека Кенешевича.

С уважением, адвокат Сергей Слесарев".