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Курманов: Все поступки Жээнбекова на посту главы Кыргызстана пока верны

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- Виктория Григоренко
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Пригласив на празднование Дня независимости Алмазбека Атамбаева и Розу Отунбаеву, президент Кыргызстана выполнил свои обязанности, в том числе, перед народом. Об этом VB.KG сообщил политолог Зайнидин Курманов.

По его словам, экс-президент – это человек, обладающий статусом.

- И действующего главу страны не должны в этом случае интересовать никакие личные обиды, никакая оппозиционность. Ведь одна из его важных задач – мобилизация населения вокруг власти. Приглашая Атамбаева, он как бы предлагает всем вместе строить и развивать страну, невзирая на обиды и противоречия. А вот принять или нет данное приглашение – личное дело экс-президента. Хотя, говоря по правде, после всех выпадов Атамбаева в сторону Отунбаевой, их встреча с Розой Исаковной будет выглядеть очень неоднозначно.

Однако сейчас важен факт того, что его не забыли и пригласили. Пусть не как друга, а как человека, обладающего государственным статусом, - подчеркнул в беседе с VB.KG Курманов.

В политике нет иных целей, кроме благополучия страны, считает политолог.

- Если личные обиды Атамбаев ставит выше стабильности в обществе, это другой вопрос. Но это приглашение и ответные действия Алмазбека Шаршеновича покажут его истинную личностную позицию. Тем более, в последнее время она вызывает много вопросов, как у экспертов, так и у народа. Конечно, будь Жээнбеков человеком эмоциональным, то не пошел бы на этот шаг. К счастью, он к такой категории не относится, плюс знает правила. Ведь президентство не прихоть и самодурство, а выполнение обязанностей перед народом. Так что этот поступок - не желание главы КР выстроить новые отношения с Атамбаевым или боязнь чего, а лишь формальность, не более. Здесь не надо искать конспирологических версий. А значит, если у Алмазбека Шаршеновича работает разум, то он примет подобное приглашение, - уверен Курманов.

Политолог подчеркнул, что позиция экс-главы КР достаточно шаткая.

- Он нажил много врагов и ненависть. Сейчас желающих построить с ним планы на будущее практически нет. Одна часть сидит в тюрьме, другая - бросила его или перебежала на сторону нынешнего президента. Но это, как показывает история, участь большинства высоких политиков. Тем более, что туда приходят, чтобы прославиться, думать о великих делах. И от того, как лидеры себя реализуют, они либо становятся национальными героями, либо идут на плаху. Каждый выстраивает свое, - уточнил Курманов.

В заключение беседы политолог добавил, что все поступки Жээнбекова на посту главы Кыргызстана пока верны.

- И на сегодняшний день он не совершил ни одной ошибки, которая бы нервировала народ, - подытожил Зайнидин Курманов

URL: https://www.vb.kg/373088
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, Зайнидин Курманов, День независимости, праздник, политика
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Комментарии
Нияз Давлетов
29.08.2018, 14:03
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 86
Минусов: 85
Комментариев: 103

я полностью согласен  Зайнидин Курмановым он оценил все как есть.

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Жалоба модератору
Калыс Алиев
29.08.2018, 14:21
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 113
Минусов: 122
Комментариев: 203

Доброта в словах рождает доверие людей, Зайнидин байке говорить историю, правду потому что он тоже сильный человек он ни чего не утратил словах и не добавил Кыргызстану важен мнение независимых экспертов и сильных людей что бы оценивать.

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